Coronavírus põe em causa Mobile World Congress. Facebook e Amazon não vão

O actual surto de coronavírus, e as restrições de viagens associadas, estão a pôr em causa a edição de 2020 do Mobile World Congress, a enorme feira de tecnologia de Barcelona, que acontece todos os anos em Fevereiro e junta mais de 109 mil participantes de todo o mundo.

Esta quarta-feira, o Facebook, a Intel, e a fabricante de smartphones chinesa Vivo foram as empresas mais recentes a anunciar que não vão estar presentes no evento, citando preocupações de segurança. Somam-se nomes como a LG, Nvidia, McAfee, Ericsson, Amazon, Sony, com mais de 20 cancelamentos já anunciados. A justificação é a mesma para todas: evitar viagens desnecessárias para clientes, parceiros, e funcionários numa altura em que o surto de coronavírus (Covid-19​) foi declarado como uma emergência global pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Com o número de desistências a aumentar, esta manhã o jornal espanhol El País avançou que tinha sido convocada uma reunião de emergência sobre o futuro do evento para o início da tarde. O jornal diz que a decisão final será tomada na sexta-feira, mas a equipa da GSMA não confirma a informação.

Questionado pelo PÚBLICO, um porta-voz da organização nota que “a situação com o novo coronavírus está em permanente mudança” e requer constante monitorização. “Isso inclui reuniões regulares com profissionais de saúde de Espanha e do mundo – bem como com os nossos parceiros – para garantir o bem-estar dos participantes”, lê-se no email enviado ao PÚBLICO sobre a reunião marcada para esta quarta-feira. A equipa da GSMA acrescenta que já foram tomadas várias medidas preventivas.

Participantes a viajar da província chinesa de Hubei, onde o surto do novo coronavírus teve início, estão proibidos de participar no evento. Além disto, todos os viajantes da China têm de provar que saíram do país há mais de 14 dias.

A GSMA também está a criar vários pontos de controlo de temperatura na feira. A par disto, a feira recomenda uma política de “evitar apertos de mão” desnecessários.

Foto A organização do evento diz que está a reforçar as recomendações de higiene NACHO DOCE/Reuters

Num comunicado publicado no seu site, datado de 9 de Fevereiro, a organização do Mobile World Congress admite que o novo coronavírus “tem criado uma disrupção no evento, para participantes e empresas a exibir de todo o mundo, incluindo os 5000 a 6000 participantes (5-6% de todos os participantes da feira) que historicamente vêm da China”.

Em declarações à imprensa na terça-feira, o ministro espanhol da Saúde, Salvador Illa, insistiu que não há motivos para cancelar o evento, mas disse que iam ser anunciadas novas medidas preventivas para o MWC esta quarta-feira.

O custo de cancelar

Além de as empresas que cancelam a sua participação perderem milhares de euros em bilhetes e abdicarem da exposição, o sector hoteleiro de Barcelona fica a perder com vários hotéis e restaurantes a receberem cancelamentos de reservas.

Desde 1987, ano de inauguração da feira, que o evento é usado por muitas empresas para apresentar as novidades e inovações para o sector. Em 2019, foi o palco do primeiro telemóvel dobrável da Huawei.

Nem todas as empresas estão a desistir do evento. Por exemplo, a fabricante de telemóveis chinesa Xiaomi mantém a presença, mas diz que optou por não convidar jornalistas chineses para a conferência e a sul-coreana Samsung diz estar a reduzir a sua presença no evento. A chinesa Huawei também ainda não cancelou a participação – promovendo, inclusive, uma apresentação para o dia “zero” do evento, a 23 de Fevereiro. No entanto, a empresa clarifica que os executivos a participar na feira, e a viajar da China, ficarão em quarentena 14 dias antes.

Segundo os dados mais recentes da OMS, o novo coronavírus já provocou mais de 1110 mortos na China e mais de 44 mil infectados. Na Espanha, ainda não há registo de vítimas mortais. Foram detectados dois casos de pessoas infectadas até à data.