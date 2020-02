Militar da GNR continua em funções apesar de ter aliciado menor que lhe pediu ajuda

As mensagens com teor sexual explícito prolongaram-se por mais de um mês, enviadas por um militar da GNR para uma menor de 15 anos que conheceu no exercício das suas funções, só que o Tribunal da Relação de Coimbra decidiu mantê-lo no activo por este não ter antecedentes criminais e entender que aquilo que aconteceu em 2017 “foi um episódio irrepetível”.

Esta decisão, aprovada em Dezembro passado, foi divulgada pelo JN na edição desta quarta-feira. Os juízes da Relação de Coimbra deram razão ao tribunal de primeira instância que, em Maio de 2019, julgou o caso e condenou o arguido a uma pena de nove meses de prisão, suspensa por um ano, pelo crime de aliciamento de menores para fins sexuais. A Relação decidiu, contudo, revogar a medida de interdição de actividade a que o militar da GNR também fora condenado por 18 meses.

No acórdão a que o PÚBLICO teve acesso, fica claro que os juízes não têm dúvidas de que “toda a envolvência entre o arguido [na altura com 46 anos] e a ofendida (…) surge apenas e só pelo facto daquele, ao tempo da prática dos factos desempenhar as funções de comandante do posto da GNR de (…)”.

E que por esta circunstância “toda a conduta do arguido, globalmente considerada, não pode deixar de ser qualificada como traduzindo ‘grave abuso de profissão que exerça, ou grosseira violação dos deveres inerentes…’”, uma situação que nos termos do Código Penal pode ser punida com um a cinco anos de interdição da respectiva actividade.

Para a Relação, existia assim o “pressuposto formal” para esta condenação, mas estava em falta o “pressuposto material da Interdição” da actividade ou seja, existir “fundado receio de que [o arguido] possa vir a praticar outros factos da mesma espécie”. “No caso concreto, não tendo o arguido antecedentes criminais, e relevando o desespero e arrependimento patente nas suas declarações é de considerar que esta situação foi um episódio irrepetível”, conclui a Relação de Coimbra, frisando que este foi o entendimento da primeira instância quando decidiu pela suspensão da execução da pena de prisão de nove meses.

Mensagens sexuais

Segundo os factos provados em tribunal, este militar, casado e com dois filhos, conheceu a menor que viria a aliciar quando esta se deslocou com a mãe ao posto de que era comandante. A rapariga estava a ser alvo de agressões na escola por parte de colegas suas que levaram a mãe a pedir o auxílio da GNR.

Nesse primeiro encontro, o militar entregou à menor um papel com os seus números de telemóvel, para que esta “o contactasse se precisasse”. O que aconteceu no final de Setembro, por alegadamente ter sido empurrada por uma colega.

Pouco depois, o comandante do posto iniciou a sua correspondência electrónica com a menor, que se prolongou entre “meados de Novembro de 2017 até ao dia 17 de Dezembro de 2017”, data em que a mãe terá descoberto tudo por ter ficado com o telemóvel da filha na sequência de uma discussão. Foi o que a menor relatou.

Conta-se no acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, reproduzindo a prova feita na primeira instância, que o arguido, nas suas mensagens escritas à menor, dizia entre muitas outras coisas “que gostava de sentir o leitinho dele a escorrer entre as suas maminhas e lhe perguntava se o queria sentir todo” e que a queria “lamber todinha”. Acrescenta também o tribunal que, “por diversas vezes, a ofendida enviou fotos dos seus seios e vagina ao arguido face à insistência do mesmo para que o fizesse, assim como, o arguido enviou à ofendida fotos dos seus abdominais e do seu pénis.”

Em tribunal, a menor confirmou que “as mensagens eram da iniciativa de ambos”, que eram trocadas por telemóvel (SMS) e pelas redes sociais, e que por ela “não se sentia aliciada para relações sexuais”: “Essas ideias vinham quase sempre dele, só que eu dava-lhe respostas, ou seja, dizia-lhe que sim, que algum dia ia acontecer, e essas coisas assim.”