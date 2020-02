Eutanásia em Portugal. Já em 1995 o tema era motivo de debate

A Holanda foi o primeiro país europeu a despenalizar a eutanásia e o suicídio assistido, em 2002 — a legislação foi publicada nesse ano, mas havia décadas que o assunto suscitava debate no país. Em Portugal, está longe de ser novo. Em 1995, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) emitia um parecer no qual começava por recordar, precisamente, que "a questão da eutanásia, referida a variado tipo de comportamentos, quer surgidos no decurso da actividade médica quer não, tem sido objecto de discussão pública, tanto nos meios de comunicação social, como nas interrogações com que as pessoas se defrontam e em que por vezes são solicitadas a pronunciar-se”.

