Directores de serviço e administradora do Hospital do Algarve demitem-se

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) está a enfrentar uma nova crise resultante de demissões recentes na unidade. O director clínico, Mahomede Americano, demitiu-se do cargo, a vogal executiva do conselho de administração Helena Leitão também abandonou o lugar. Por outro lado, o director do Serviço de Ortopedia, Paulo Andrês, pediu a exoneração para ir trabalhar no sector privado. A falta de recursos, humanos e financeiros, estão na origem de muitos dos problemas que afectam o CHUA, que inclui os hospitais de Faro, do Barlavento (Portimão), e a unidade de Lagos.

