Votos de condenação e louvor dos partidos só chegarão ao plenário se a maioria dos deputados deixar

Está feita mais uma fase de revisão do regimento da Assembleia da República e, em resposta ao pedido de Ferro Rodrigues, os partidos chegaram a uma solução que limita substancialmente a subida a plenário dos votos de congratulação, protesto, condenação, saudação, solidariedade ou preocupação apresentados pelos grupos parlamentares, deputados únicos de partido e até pela deputada não-inscrita.

Com as novas regras, todos estes tipos de votos seguem directamente para as comissões, onde são discutidos e votados e só poderão ser votados no plenário se uma maioria dos deputados o aprovar. Apenas os votos de pesar e os votos da autoria do presidente da Assembleia da República passam a ter o direito a serem directamente apreciados e votados no plenário desde que entregues com pelo menos 48 horas de antecedência.

Actualmente, todos os sete tipos de votos são directamente votados no plenário, havendo também a possibilidade de alguns serem discutidos, com uma grelha de tempos mínima. Em Novembro, houve uma sessão em que a lista das votações incluía perto de meia centena de votos, com um peso relevante de textos de apenas um partido (o Chega), o que levou Ferro Rodrigues a pedir contenção e medidas concretas ao grupo de trabalho que está a rever o regimento da Assembleia da República de forma a reduzir a profusão de votos.

Depois de várias propostas dos partidos, que incluíram até a possibilidade de um numerus clausus em que os partidos só poderiam levar a plenário um número de votos proporcional à sua representatividade no plenário, os deputados do grupo de trabalho chegaram a um ponto em que votaram as diversas soluções mas chegaram a um impasse em que não conseguiriam fazer subir os votos ao plenário. Esse patamar, admitiram, seria o que daria mais dignidade aos textos.

Nesta quarta-feira, acabaram por votar na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a versão final dos artigos que vão alterar o regimento, em que se estipula que os votos são discutidos e votados nas respectivas comissões a que os temas dizem respeito. Depois, a comissão pode recomendar ao presidente da Assembleia da República a sua discussão ou votação em plenário. Mas para isso é preciso que os autores do voto o peçam e que isso seja aprovado pela maioria dos deputados dessa comissão. O que significa que todos os votos terão que passar por dois crivos para conseguirem chegar ao plenário - primeiro serem aprovados na comissão e depois, no mesmo local, conseguirem nova maioria que os considere suficientemente significativos para irem ao plenário.