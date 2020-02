Referendo à eutanásia? Partidos recusam entraves ao trabalho do Parlamento

A maioria dos partidos representados na Assembleia da República considera que esta tem capacidade e legitimidade para legislar sobre a despenalização da morte assistida, pelo que não é preciso um referendo. Apenas o CDS e o Chega aprovam a ideia da consulta popular. Mesmo quem ainda tem dúvidas, como o PSD (que diz ter ainda “tudo em aberto” sobre o assunto), admite ser impossível travar o processo legislativo nas vésperas de o assunto ser debatido e votado na generalidade – e aprovado, como se prevê que aconteça no dia 20.

A despenalização da morte assistida conta com projectos de lei do Bloco, PAN, PS, PEV e IL que serão discutidos durante duas horas e meia na tarde desse dia. A IL entregou o seu texto apenas na semana passada e não foi ainda alvo de parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais. Os cinco e também Joacine Katar Moreira chumbarão qualquer iniciativa popular de referendo que chegue ao Parlamento.

Mesmo a crítica de que nem todos estes partidos têm a eutanásia nos respectivos programas eleitorais de 2019 tem uma argumentação: “A questão foi colocada na legislatura passada com propostas do PS, BE, PEV e PAN. Os portugueses já sabem o que cada partido pensa”, justificam ao PÚBLICO o socialista Pedro Delgado Alves e o deputado do PAN André Silva. “Não vemos razão para o referendo”, vinca o deputado do PS. “Não só há legitimidade plena da Assembleia da República como o assunto estava nos programas eleitorais de 2015”, justifica Pedro Delgado Alves – na verdade, não estava.

André Silva, do PAN, lembra que já com o aborto, “quando se quis impedir a legalização, pediu-se um referendo”. E isso não aconteceu em 2018 mas acontece agora porque quem está contra “percebeu que há uma maioria clara para fazer aprovar” a eutanásia. “Não tendo argumentos nas urnas nem parlamentares para contrariar este avanço, recorrem à táctica referendária.”

“O que está em causa é importante e sério demais para nos entretermos com jogos políticos e expedientes processuais”, aponta o bloquista José Manuel Pureza para criticar os que agora defendem a realização de um referendo. “Têm dito com clareza que querem parar o processo na AR; não querem discutir nada.” A resposta tem que ser uma “lei prudente, rigorosa, meticulosa e muito bem elaborada do ponto de vista jurídico para delimitar, com a maior precisão possível, o direito que está em causa. E só uma lei o pode acautelar com seriedade e ponderação; não é um referendo que o consegue fazer quando coloca a questão em sim ou não, como sendo algo a preto ou branco”, justifica o deputado do Bloco.

O ecologista José Luís Ferreira sublinha que o direito à vida e à autonomia “não são referendáveis” e que a AR “deve trabalhar para que os direitos fundamentais sejam exercidos de forma plena”. “É até uma contradição que a Igreja defenda o direito à vida e depois queira referendá-lo”, aponta o deputado, recordando que as propostas implicam uma tomada de decisão “livre, consciente, ponderada e reiterada de alguém que quer terminar com o seu sofrimento” individual.

João Cotrim Figueiredo considera que matérias de liberdade e dignidade das pessoas não devem ser decididas por referendo mas sim através da “democracia representativa”. O deputado da Iniciativa Liberal defende que na sua proposta tentou “colmatar várias falhas” que encontrou nos textos da esquerda, “conferindo ao processo um cariz mais solene e formal”.

A deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira disse à agência Lusa ser também a favor da despenalização da morte assistida (como previa o programa do Livre, pelo qual foi eleita) por ser um assunto de respeito pela liberdade individual, defendendo que “cabe ao Estado garantir que o direito ao fim da dor e do sofrimento extremos sejam acompanhados nas melhores condições”.

PSD pede discussão profunda

Em 2018, o PSD deu liberdade de voto aos seus deputados – houve cinco deputados que votaram a favor e outros que se abstiveram – e voltará a fazer o mesmo agora. O partido só vai debater a eutanásia e a ideia do referendo agora trazida para a discussão pública na reunião do grupo parlamentar desta quinta-feira, disse ao PÚBLICO o vice-presidente da bancada Carlos Peixoto. No partido “está tudo em aberto”, seja sobre a legalização ou sobre como decidir, porque coexistem as mais diversas opiniões. Mas já com uma (quase) certeza: “É praticamente impossível evitar que o processo legislativo não ocorra. Isto deverá ser aprovado e segue para a comissão, para a discussão na especialidade.”

Vincando falar em nome pessoal, o vice da bancada do PSD admite que os deputados “têm perfeita capacidade e legitimidade” para legislar sobre o assunto, mas recusa que o façam “a correr”. Ou seja, o PSD não aceita o argumento de que o Parlamento já fez dezenas de audições em 2017 para “saltar” fases do processo de debate na especialidade, como pareceres e audições. “Não podemos nem devemos prescindir de fazer todas as audições necessárias novamente e até ouvir mais vozes”, defende Carlos Peixoto, lembrando que “praticamente metade dos deputados é diferente” da anterior legislatura.

Questionado pelo PÚBLICO, o PCP, que é contra a eutanásia, respondeu ainda não ter “qualquer análise” sobre a questão do referendo.

CDS apoia mas não propõe referendo

À direita, apenas o CDS e o Chega assumem que apoiam um referendo. Mas os centristas garantem que não o tencionam propor. “O CDS não proporá um referendo porque a vida não é referendável, mas apoiará uma iniciativa referendária que parta de instituições da sociedade civil”, afirmou ao PÚBLICO o vice-presidente André Lima, porque o partido “é sensível à necessidade de um amplo debate com a sociedade civil”.

Por princípio, os centristas são contra a eutanásia, que classificam como “retrocesso civilizacional”. André Lima, médico, lembra que a medicina fez “progressos tão extraordinários no combate à dor que hoje é possível dar conforto e dignidade aos doentes, mesmo que terminais”. Por isso, optar por legalizar a eutanásia é “não querer pôr na ordem do dia uma maior aposta nos cuidados paliativos, a humanização dos cuidados de saúde e o investimento nas terapêuticas de última linha de combate ao cancro”. “As pessoas só querem morrer quando estão a sofrer” e isso pode ser evitado, vinca o dirigente centrista.

O deputado André Ventura diz ser “despropositada qualquer regulamentação da eutanásia antes de implementada uma rede de cuidados paliativos. É começar a casa pelo telhado e violar grosseiramente o respeito pela dignidade da pessoa humana”. O deputado do Chega não aceitará que a decisão seja apenas do Parlamento e apoiará um referendo nacional sobre a matéria, “onde espera o apoio do PSD e do CDS para, pelo menos, dizer não à eutanásia até que haja essa rede” de cuidados paliativos.