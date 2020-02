Universidade do Algarve lança sistema partilhado com 100 bicicletas

A Universidade do Algarve (UAlg) vai lançar um sistema partilhado de empréstimo de bicicletas, que podem ser usadas de forma gratuita e temporária por toda a comunidade académica, disse à Lusa o responsável pelo projecto.

Segundo Luís Nunes, o sistema Eco Bike vai disponibilizar numa primeira fase um total de 100 bicicletas, que podem ser requisitadas através do preenchimento de um formulário próprio disponível no site da universidade.

As bicicletas, disponíveis a partir de sexta-feira, 14 de Fevereiro, são emprestadas por um período máximo de seis meses e os utilizadores podem usá-las “como se fossem suas”, embora tenham de observar algumas regras, referiu o coordenador do projecto.

A disponibilidade das bicicletas será indicada online, em tempo real, na página de Internet da universidade, mas, em caso de haver lista de espera, a primazia é dada aos bolseiros, seguidos dos estudantes, adiantou Luís Nunes. O sistema vai ainda permitir monitorizar o estado de bem-estar do utilizador através de inquéritos periódicos, já que a ideia do projecto passa também por “perceber se o uso da bicicleta altera os hábitos de actividade física” do utilizador.

Paralelamente, está também a ser desenvolvida uma aplicação informática interactiva que vai mapear as vias rodoviárias da cidade de Faro consideradas mais seguras pelos ciclistas. De acordo com Luís Nunes, outro dos objectivos do projecto é envolver a sociedade civil em acções a desenvolver em ambos os campi da universidade, que vão passar a estar abertos à população aos sábados para que usufruam do espaço em regime livre. “Temos previstas acções para ensinar a andar de bicicleta e, também, as regras de trânsito”, referiu aquele responsável, notando que os campi são como “pequenas cidades”, com sinalização básica.

Assim, aos sábados, entre as 9h e as 18h, será possível usufruir tanto do campus da Penha, como do campus de Gambelas, já nos limites da cidade, já que esta “tem poucas áreas e jardins para aprender a andar de bicicleta”. A ideia surgiu após um estudo realizado na cidade de Faro, que indicava que “64% das famílias tinham apenas uma bicicleta por agregado”, o que denota “um défice de equipamentos” e a probabilidade de muitas pessoas “não saberem andar de bicicleta”.

O pedido para usar as bicicletas, adquiridas ao abrigo do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente, é renovável, mas será privilegiada a rotatividade, o que significa que o pedido pode não ser renovado se as bicicletas apresentarem pouco uso. O utilizador tem de pagar uma caução de 30 euros, devolvida após a entrega a bicicleta num estado idêntico ao que tinha quando foi entregue.

A subscrição de um seguro de acidentes pessoais é obrigatória e da responsabilidade do utilizador, que só pode usar a bicicleta dentro dos limites do distrito de Faro. O sistema Eco Bike é lançado na sexta-feira, às 11h, na sala de Seminários da Reitoria da Universidade do Algarve.