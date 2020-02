O “dramático” declínio dos pinguins-de-barbicha na Antárctida

O número de pinguins-de-barbicha em algumas colónias da Antárctida Ocidental caiu até 77% desde a última vez que a espécie foi estudada, ainda nos anos 70, segundo os cientistas que estudam o impacto das alterações climáticas nesta região remota. Este animal, assim chamado por causa da estreita faixa negra que tem debaixo da cabeça, habita as ilhas e costas do Pacífico Sul e o Oceano Antárctico e alimenta-se de krill [pequenos crustáceos].

“O declínio a que temos assistido é definitivamente dramático”, diz à Reuters Steve Forrest, um biólogo de conservação que se juntou à equipa de cientistas das universidades americanas Stony Brook e Northeastern numa expedição pela Antárctida que acabou recentemente.

Membros da tripulação a bordo do navio Esperanza, perto do Canal Lemaire. Ueslei Marcelino / Reuters Hanna Jauhiainen, activista da Greenpeace, olha pela janela do navio Esperanza, perto de Quentin Point. Ueslei Marcelino / Reuters Usnea Granger, activista da Greenpeace, faz tranças à colega Julia Zanolli, a bordo do navio Esperanza, perto do canal Lemaire. Ueslei Marcelino / Reuters Usnea Granger, activista da Greenpeace, veste roupa térmica, a bordo do navio Esperanza, perto de Quentin Point. Ueslei Marcelino / Reuters Usnea Granger, activista da Greenpeace, faz exercício a bordo do navio Esperanza, perto da passagem de Drake. Ueslei Marcelino / Reuters Activistas da Greenpeace caminham pela neve durante um dia livre em Orne Harbour. Ueslei Marcelino / Reuters Activistas da Greenpeace brincam na neve durante um dia livre. Ueslei Marcelino / Reuters Wethington recolhe lixo Ueslei Marcelino / Reuters Pico de rocha na ilha da Neve. Ueslei Marcelino / Reuters Glaciar na ilha de Two Hummock. Ueslei Marcelino / Reuters Pedaços de gelo flutuam na água perto da baía de Fournier. Ueslei Marcelino / Reuters Um grupo de pinguins caminha por Quentin Point. Ueslei Marcelino / Reuters Pinguim-de-barbicha Ueslei Marcelino / Reuters Um pinguim-de-barbicha salta para a água Ueslei Marcelino / Reuters Colónia de pinguins-de-barbicha Ueslei Marcelino / Reuters Uma colónia de pinguins-de-barbicha caminha por uma montanha na ilha de Two Hummock. Ueslei Marcelino / Reuters Uma foca a descansar no topo da ilha da Neve. Ueslei Marcelino / Reuters Colónia de pinguins-gentoo na ilha da Neve. Ueslei Marcelino / Reuters Uma foca responde na ilha da Neve. Ueslei Marcelino / Reuters Icebergue a flutuar perto da baía de Fournier. Ueslei Marcelino / Reuters Uma colónia de pinguins-de-barbicha reunida na ilha de Anvers. Ueslei Marcelino / Reuters Fotogaleria Ueslei Marcelino / Reuters

“Algo se passa com aos blocos fundamentais da cadeia alimentar aqui. Temos uma menor abundância de comida, o que está a diminuir cada vez mais estas populações. A questão é: isto vai continuar assim?”

Os cientistas, que viajaram em dois navios da Greenpeace, o Esperanza e o Arctic Sunrise, realizaram uma expedição à Antárctida Ocidental de 5 de Janeiro a 8 de Fevereiro, e usaram técnicas manuais e de observação com drones para avaliar os danos. Assim descobriram que, desde o último levantamento, em 1971, o número de pinguins-de-barbicha num habitat importante da região — a ilha Elefante — caiu cerca de 60%, para menos de 53 000 pares reprodutores.

Foto Steve Forrest conta o número de pinguins-de-barbicha numa colónia da Ilha Anvers. UESLEI MARCELINO / REUTERS

“Diversos factores podem ter influenciado, mas todas as evidências apontam para as alterações climáticas como responsáveis pelas mudanças a que estamos a assistir”, explica Heather Lynch, professora associada de ecologia e evolução da Universidade de Stony Brook.

A Organização Mundial de Meteorologia anunciou no início de Fevereiro que uma base de investigação na Antárctida tinha registado a maior temperatura de sempre no continente – 18,3 graus Celsius (64,94 graus Fahrenheit). O aquecimento global tem também levado a um aumento do derretimento dos lençóis de gelo em torno do Pólo Sul.

Foto Par de pinguins-de-barbicha nada perto da Ilha de Two Hummock. UESLEI MARCELINO / REUTERS

O cheiro forte a excrementos de pinguim indica aos cientistas que se estão a aproximar de uma colónia ainda antes de conseguirem ouvir o chamamento ruidoso dos pássaros. As aves não aprenderam a temer os humanos, então ignoram os visitantes a maior parte do tempo.

A Greenpeace está a pressionar as Nações Unidas para que se comprometa a proteger 30% dos oceanos até 2030, uma meta definida por cientistas e um crescente número de governos como a mínima necessária para parar os estragos causados pela actividade humana. De 23 de Março a 3 de Abril, a organização internacional vai tentar chegar a um consenso relativamente a um acordo global sobre os oceanos, que ainda pode demorar anos a ratificar

Baleia a nadar perto de Orne Harbour. Ueslei Marcelino / Reuters

“Acho que podemos perder muito do que amamos… como os pinguins da ilha Elefante. Mas, no fundo, em que tipo de mundo é que queremos viver?”, desabafa Frida Bengtsson, activista da Greenpeace Oceanos, ao largo da ilha Anvers. “Os nossos oceanos são incrivelmente importantes para regular o clima global.”

Para Usnia Granger, uma activista de 36 anos que participou na expedição como marinheira, visitar a Antárctida foi “um sonho tornado realidade”, mesmo com todo o trabalho duro de limpar, pintar, amarrar e ajudar a recolher algum do lixo que chega à costa,

“Acho que o caos global do clima está a provocar destruição em todo o lado e não imagino que na Antárctida possa ser diferente”, conta à Reuters. “Sinto que é um privilégio poder ver isto agora, antes que comece a mudar ainda mais.”

Foto A lua a brilhar sobre os icebergues perto da baía de Fournier. Ueslei Marcelino / Reuters