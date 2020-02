Sanders triunfa no New Hampshire mas não fica mais perto da nomeação

O senador Bernie Sanders venceu as eleições primárias do Partido Democrata no estado norte-americano do New Hampshire com 26% dos votos, confirmando o favoritismo das sondagens e o seu estatuto de figura principal na ala mais à esquerda do partido. Mas os bons resultados de dois candidatos do centro, Pete Buttigieg (24,4%) e Amy Klobuchar (19,7%), mostram que os eleitores estão ainda longe de se unirem à volta de um nome para enfrentar Donald Trump nas eleições presidenciais de Novembro.

