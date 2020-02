Papa não vai abrir a porta à ordenação de homens casados

Ainda não há confirmação oficial mas, segundo o jornal El País, o Papa Francisco não vai avançar com a possibilidade de ordenação de homens casados como forma de responder à escassez de padres nas regiões mais remotas do mundo. A posição papal, aguardada com expectativa desde que os bispos reunidos em Outubro no sínodo da Amazónia lançaram esse repto, vai ser apresentada às 13h00 de Roma (meio-dia em Portugal), numa conferência de imprensa no Vaticano, mas o correspondente daquele jornal espanhol em Roma, Daniel Verdu, avança já que a exortação apostólica intitulada “Querida Amazónia” passa ao lado da polémica questão do fim do celibato.

Segundo Verdú, Francisco ter-se-á reunido ontem com vários bispos norte-americanos e terão sido estes a avançar com a informação de que o aguardado documento renuncia a essa possibilidade, bem como à de avançar com o diaconado feminino, que tinha sido igualmente lançada sobre a mesa por uma maioria de votos no sínodo dedicado à Amazónia, entre 6 e 27 de Outubro, em Roma. Com 118 votos a favor e 41 contra, os bispos propunham, sem deixar de reconhecer o celibato sacerdotal como “um dom” para a Igreja, a ordenação sacerdotal de homens casados, desde que “idóneos e reconhecidos pela comunidade, que tenham um diaconado permanente fecundo e recebam formação adequada para o presbiterado, podendo ter família legitimamente constituída e estável”.

A confirmarem-se estas informações, que cairão como um balde de água fria entre os que reclamam o fim do celibato obrigatório, a exortação “Querida Amazónia” centrar-se-á nas questões ambientais, sociais e políticas que oprimem o povo de uma região que abarca nove países (Brasil, Equador, Venezuela, Suriname, Peru, Colômbia, Bolívia, Guiana e Guiana Francesa”, num total de sete milhões de quilómetros quadrados. O Papa terá alegado, na referida conversa com os bispos, que não sentiu que a questão se pusesse com urgência, apesar de reconhecer que é urgente aumentar o leque de funções e as preparação dos laicos, no sentido de que estes possam propagar a fé católica e os seus rituais. A celebração da missa, porém, continuará reservada a padres celibatários.

Ao recusar levantar uma restrição em vigor há mil anos, Francisco suavizou o braço-de-ferro com o todo-poderoso sector conservador da Igreja Católica, bem enraizado nos Estados Unidos da América, mas não só, e cujos principais responsáveis chegaram a ameaçar acusá-lo de heresia, o que equivale ao lançamento de uma bomba no mundo católico. Um dos episódios mais recentes desta oposição ao ímpeto reformador de Francisco ocorreu na passada semana, quando, numa altura em que se aguardava esta decisão de Francisco, o cardeal Robert Sarah, prefeito da Congregação para o Culto Divino e para a disciplina dos Sacramentos, tentou associar como co-autor do seu livro Des profondeurs de nos coeurs o nome do anterior papa Bento XVI. Numa clara tentativa de condicionar Francisco, o cardeal guineense de 72 anos procura estabelecer um laço ontológico-sacramental entre o sacerdócio e o celibato e defende que qualquer afrouxamento desse laço porá em causa os pontificados anteriores. A sua tentativa de avocar o nome de Joseph Ratzinger ao livro resultou, porém, gorada, dado que este veio desmentir, por intermédio do seu secretário particular, que tivesse escrito o livro a quatro mãos com o guineense.

Na intervenção que encerrou os trabalhos sinodais, Francisco propusera-se também reconvocar uma comissão responsável por estudar a história das mulheres diácono nos primeiros séculos da Igreja Católica, numa altura em que se supõe que elas prestavam serviços pastorais e litúrgicos, sobretudo em Constantinopla, presidindo a baptizados, casamentos e funerais e até mesmo assumindo a gestão de paróquias, desde que devidamente autorizadas pelos bispos.

As forças conservadoras da Igreja Católica opõem-se a esta possibilidade, mas o Papa tem-se mostrado moderadamente receptivo à possibilidade de restaurar o diaconado feminino. Em 2016 chegou, aliás, a criar uma comissão responsável por estudar as origens do diaconado feminino, cujo relatório foi, porém, inconclusivo (não quanto à existência de mulheres diácono, mas quanto ao facto de serem ou não ordenadas). No documento final do sínodo sobre a Amazónia, os bispos dispuseram-se a dialogar com os membros dessa comissão e propuseram, num dos vários capítulos dedicados às mulheres, que a Igreja assuma a liderança das mulheres, “que as reconheça e promova”.