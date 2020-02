Depois de cinco “nãos”, navio com dois mil passageiros pode atracar no Camboja

A empresa de cruzeiros Holland America Line confirmou que o navio MS Westerdam vai poder atracar no Camboja, já na quinta-feira. Na manhã desta quarta-feira, a Tailândia negou permissão para o navio que transporta mais de dois mil passageiros atracar, devido a receio de pessoas infectadas com o novo coronavírus (oficialmente designado Covid-19). Foi o quinto país negar o pedido.

O MS Westerdam transporta 2275 pessoas (passageiros e tripulação) e está no Golfo da Tailândia. O navio já tinha pedido permissão para atracar no Japão, em Taiwan, nas Filipinas e no território americano de Guam mas todos os pedidos foram negados. Também a Tailândia negou permissão para atracar, devido a possíveis casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus a bordo da embarcação.

A tripulação e os passageiros temem que o navio fique sem mantimentos, enquanto não encontra sítio para atracar.

Stephen Hansen, passageiro canadiano do Westerdam, disse ao The Guardian que “os passageiros estão bem, embora ansiosos por uma solução”. O passageiro e a mulher iniciaram o cruzeiro a 16 de Janeiro, em Singapura, com destino a Yokohama.

“O dia-a-dia é o típico de um cruzeiro” e “não há restrições na movimentação ou na alimentação”, diz Hansen. Porém, o passageiro afirma que “cada rejeição faz aumentar a frustração e ansiedade” dos passageiros e teme que, caso não encontrem sítio para atracar em breve, o navio fique “sem comida, combustível e medicamentos”.

Hansen, natural de Vancouver, dá conta do “incrível trabalho da tripulação para manter um ambiente normal e os passageiros satisfeitos”. Embora alguns estejam “mais irritados”, o canadiano sente que os passageiros estão confiantes de que “tudo se vai resolver em breve”.

Não há casos confirmados de pessoas infectadas a bordo, mas o navio parou em Hong Kong há menos de duas semanas, durante o período de incubação do vírus, o que faz aumentar a preocupação.

O navio transporta 650 passageiros dos Estados Unidos, 271 do Canadá, 127 do Reino Unido e 91 da Holanda. Há também passageiros da Alemanha, China, Austrália e outros países.

O MS Westerdam não é o único cruzeiro com suspeitas de coronavírus. Também o navio Diamond Princess, que vai ficar em quarentena no porto de Yokohama, no Japão, até 19 de Fevereiro, tem mais infectados confirmados: 174.