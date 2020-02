Mais de 70 raças de gatos invadem Lisboa neste fim-de-semana. E alguns são bem feios... ou talvez não

Dos vistosos gatos-de-Bengala aos gatos de pêlo curto inglês, até gatos maine coon - que é considerada a maior de todas as raças – e também sphynx, os famosos felinos sem pêlo. Estas são somente algumas das mais de 70 raças de gato que estarão presentes no Mercado de Santa Clara, em Lisboa, no próximo fim-de-semana. Destinado a todos os amantes de gatos, a LondonCats apresenta, pela primeira vez em Portugal, um evento dedicado aos pequenos felinos.

Entre os objectivos, além da apresentação de vários espécimes, o evento procura alertar para as responsabilidades de cuidar de um gato, sublinhando a “importância da esterilização e castração”, segundo Steven Meserve, o fundador da LondonCats. Para lá da vertente pedagógica, a possibilidade de acariciar os diversos gatos presentes será, provavelmente, um dos maiores atractivos do evento.

Depois de no ano passado se ter realizado no Reino Unido, Lisboa é a cidade escolhida para receber a nova edição do Show Internacional e Exposição Felina. Da capital lisboeta, Steven Meserve destaca o “ambiente amigável” e considera Lisboa “uma cidade linda”. Admite que “será um evento um pouco mais pequeno” mas admite que a intenção é “fazer mais em Portugal”, garante o fundador da empresa organizadora.

No decorrer do evento, o show principal será formado por dois circuitos. Neles, cada júri irá, primeiro, apresentar os gatos ao público e, depois, fará a sua avaliação. Para isso, cada raça tem pontos standard. Depois, são avaliados segundo a cor, manchas e raça. Na segunda fase, os júris analisarão o comportamento dos gatos. Os prémios dividem-se em cinco categorias: melhor gato júnior, melhor gato adulto, melhor gato adulto doméstico, melhor gato júnior doméstico e melhor gato esterilizado.

O evento tem a contribuição da Associação Internacional de Gatos – TICA (The International Cat Association), que aprova centenas de shows anualmente, em mais 104 países. Actualmente, a TICA tem o maior registo de gatos domésticos e com pedigree no mundo.

O Show Internacional e Exposição Felina deste fim-de-semana estará aberto das 10h às 16h. Os bilhetes são adquiridos à porta, com o valor de cinco euros para adultos e grátis para crianças menores de 12 anos.

Texto editado por Ana Fernandes