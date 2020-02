O ex ainda chateia? Transforme-o numa barata e veja-o a ser comido no Dia dos Namorados

Tem entre os seus ex-namorados ou ex-namoradas seres que dão vontade de pisar como se fossem uma barata? O Zoo de San Antonio, no Texas, EUA, tem a solução: uma série de baratas prontas a ser baptizadas com o nome de um ex, que, no dia de São Valentim, serão dadas a comer a um animal do espaço.

Cry Me a Cockroach, o nome do evento a lembrar a canção Cry me a river – escrita por Arthur Hamilton para a voz de Ella Fitzgerald mas que, ao longo dos anos, já foi adoptada por outros grandes talentos como Julie London, Joe Cocker, Denise Welch, Michael Bublé… –, propõe a qualquer um que tenha tido o seu coração destroçado a vingança quase perfeita, ao mesmo tempo que ajuda os animais do zoológico.

Por cinco dólares, é possível baptizar uma barata com o nome do ex, sendo a mesma servida no dia 14 entre as refeições aos animais, e o momento transmitido em live-streaming. Mas há propostas mais requintadas, sobretudo para quem se consegue rever no papel de uma cobra. Nesse caso, por 25 dólares, é possível dar nome a um ratinho congelado que irá alimentar o réptil no Dia dos Namorados.

Cry Me A Cockroach | San Antonio Zoo Have you ever been crushed by an ex? If so, we have the perfect opportunity for you to mend that broken heart. This Valentine's Day, San Antonio Zoo is hosting our first ever 'Cry Me a Cockroach' event.

A prova desta espécie de cura para corações maltratados chega em forma de certificado que pode ser partilhado nas redes sociais.

Mas se não houver nenhum ex que seja como uma barata ou um rato, pode-se sempre comprar o baptismo com o nome de um insuportável chefe, um colega menos simpático ou de qualquer outra pessoa que cause desagrado. Isto, sem medo de represálias: “Todos os nomes serão enviados anonimamente, e somente os primeiros nomes serão exibidos durante o evento de alimentação.”