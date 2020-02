República Dominicana é o Destino Internacional Convidado da BTL

“As praias paradisíacas de água quente e a existência de charter directos para o destino são grandes impulsionadores na escolha dos portugueses”, diz Karyna Font-Bernard, directora do Turismo da República Dominicana para Espanha e Portugal, a propósito da escolha do país para Destino Internacional Convidado da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2020.

Mas o país quer mostrar muito mais do que o seu postal ilustrado. Referindo que “o mercado português tem uma grande importância” para a República Dominicana e que “todos os anos” se regista “um aumento de turistas portugueses na ilha”, Font-Bernard salienta que a República Dominicana “tem muito mais a oferecer": "São os destinos menos conhecidos que queremos também trazer à edição da BTL deste ano”, refere a responsável em comunicado. Não faltarão, porém, “a gastronomia típica, as praias mais bonitas do mundo e campos de golfe de renome internacional”.

O stand do país estará no pavilhão 4 e “promete trazer muita animação à feira”.

“Faz todo o sentido reforçarmos as relações com o Turismo da República Dominicana pela diversidade de oferta turística que apresenta”, refere, por seu lado, Dália Palma, Gestora da BTL, tanto “pela diversidade de oferta turística que apresenta”, como por ser "um dos destinos de maior interesse para os principais operadores turísticos portugueses”.

A República Dominicana, em destaque pela parte internacional, junta-se assim ao Destino Convidado nacional, a região do Porto e Norte. Além do destaque à Invicta, será dado relevo a Trás-os-Montes, com o seu território “único pela grandeza”. Também em destaque na feira estará Anadia como Município Convidado.

A BTL decorre na FIL – Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações, de 11 a 15 de Março.