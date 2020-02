Portugal vai escolher as suas 7 Maravilhas da Cultura Popular

O tema do concurso 7 Maravilhas de Portugal 2020 é a Cultura Popular, e as candidaturas, que podem incluir sete exemplos de património, decorrem até 1 de Março no site da iniciativa, foi hoje anunciado.

O projecto foi apresentado no Museu de Arte Popular, em Lisboa, pelo presidente das 7 Maravilhas, Luís Segadães, e pelo director de Programas da RTP1 e RTP Internacional, José Fragoso.

Dentro do tema, as categorias a concurso são: artesanato, lendas e mitos, festas e feiras, músicas e danças, rituais e costumes, procissões e romarias, e artefactos.

“A grande aposta deste ano passa por promover o património cultural imaterial de Portugal, elevando a nossa cultura popular a um patamar de causa pública e de atracção turística”, explicou o presidente do projecto, citado na nota distribuída pela organização.

Nesta 9.ª edição das Maravilhas de Portugal, os candidatos vão ser votados por cada um dos 18 distritos e das duas regiões autónomas, numa fase em que haverá sete candidatos por cada distrito e região autónoma.

Em cada programa na RTP, num total de 20 programas a realizar nos meses de Julho e Agosto, será apurado um pré-finalista que passa às semifinais.

Na fase seguinte haverá um programa de repescagem, no qual os 20 segundos classificados das eliminatórias distritais/regionais serão submetidos a uma nova votação, com o objectivo de eleger os oito patrimónios mais votados.

Estes irão juntar-se aos outros 20 pré-finalistas já apurados.

Os 28 pré-finalistas vão ser divididos por sorteio pelas duas semifinais e em cada uma delas vão ser apurados as sete candidaturas que tenham mais votos contabilizados.

Na gala final, que decorrerá no dia 5 de Setembro, vão ser eleitas as 7 Maravilhas da Cultura Popular.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Um dos anúncios da competição faz um apelo directo ao registo da memória dos mais velhos 7 Maravilhas

O concurso 7 Maravilhas é realizado desde 2007 e já teve como temas as Maravilhas Naturais (2010), a Gastronomia (2011), as Praias (2012), as Aldeias (2017), as Mesas (2018) e os Doces (2019).

A RTP é a televisão oficial da iniciativa e Catarina Furtado e José Carlos Malato voltam a ser os embaixadores, apresentando as semifinais e a gala final.