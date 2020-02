Ente o gelo e as auroras boreais, este hotel é um ninho a flutuar nas águas

Nas águas do rio Lule, em Harads, na Lapónia sueca, e com um design circular inspirado num ninho de pássaro, vive o Arctic Bath, projecto que já tinha dado muito que falar quando foi anunciado e que agora abriu portas. O hotel, com uma singular arquitectura, flutua nas águas durante o Verão e rodeia-se de gelo no Inverno: conforme a temporada, o mundo em redor muda radicalmente. Incluindo as luzes: se no Inverno as auroras boreais podem dar um ar da sua graça, no Verão serão as noites brancas a impressionar.

Aberto durante todo o ano, este “ninho”, projecto dos arquitectos Bertil Harström e Johan Kauppi​, é envolvido por 12 cabines com tectos de vidro que permitem observar o céu. Seis delas em terra, com uma suíte à parte, e seis dentro de água, as cabines são ligadas à terra através de caminhos flutuantes. As cabines fixas, localizadas na costa e projectadas pela designer Annkathrin Lundqvist​, possuem cerca de 62 m². Já as que flutuam contam com 24 m² de espaço.

O hotel em beleza gelada de Inverno Artic Bath/Pasquale Baseotto O hotel em beleza gelada de Inverno Artic Bath/Pasquale Baseotto O hotel em beleza gelada de Inverno Artic Bath/Pasquale Baseotto O hotel em beleza gelada de Inverno Artic Bath/Anders Blomqvist O hotel em beleza gelada de Inverno Artic Bath/Anders Blomqvist Artic Bath/Pasquale Baseotto Fotogaleria Artic Bath/Pasquale Baseotto

Com um deck de madeira nas cabines, é possível apanhar banhos de sol, meditar e, com sorte, observar as auroras boreais (por aqui, as alturas mais propícias vão de Setembro a Março). Fora das cabines, é possível optar por fazer esqui, andar num trenó de cães, dar uma caminhada pelo parque natural, entre outras actividades com o acompanhamento de guias profissionais.

O hotel inclui restaurante (sob a premissa da sustentabilidade, onde existem cinco pratos diários a provar, todos eles confeccionados com ingredientes e produtos locais); três saunas e spa onde os hóspedes podem fazer vários tratamentos e massagens, E há sempre a possibilidade de ora mergulhar em água quentinha para “a derradeira experiência hidroterapêutica” como imergir num gelado banho Árctico ao ar livre (no meio de tudo há um banho de gelo).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto O chef Kristoffer Åström Artic Bath

Quanto a preços: uma noite para dois (estadia, meia-pensão, spa) custará desde cerca de 900 a 1000 euros. Mais informações e reservas no site do Arctic Bath.

Texto editado por Luís J. Santos