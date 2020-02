Antigas casas da Fidelidade acabam nas mãos dos franceses da Axa

As casas que pertenciam ao património imobiliário da seguradora Fidelidade, do grupo chinês Fosun, continuam a mudar de mãos. Depois de terem sido vendidas ao fundo Apollo, em Agosto de 2018, uma parte destes imóveis, com moradores incluídos, passou agora para a mão dos franceses da AXA Investment Managers. O negócio foi feito no passado mês de Dezembro e confirmado esta terça-feira pelo próprio grupo francês, numa notícia publicada na agência de notícias Bloomberg, citada pelo Negócios. O investimento terá sido de 200 milhões de euros e é intenção dos franceses avançar para operações de reabilitação do edificado.

