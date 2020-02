Taça de França: PSG goleia e Marselha cai em Lyon

O Paris Saint-Germain deu mais um passo seguro para atingir, pela sexta vez consecutiva, a final da Taça de França. Nos quartos-de-final da prova, o campeão gaulês aplicou uma goleada no terreno do Dijon (1-6) e apurou-se para as “meias”, juntando-se ao Rennes e ao Olympique Lyon, que nesta quarta-feira eliminou o Marselha, de André Villas-Boas.

Foi um passeio no parque para o todo-poderoso PSG. Um autogolo de Lautoa logo no minuto inicial deu o mote para um jogo praticamente de sentido único (65% contra 35% na posse de bola), embora Chouiar (13’) ainda tenha igualado. Acontece que Mbappé fez o 1-2 ainda antes do intervalo e, no segundo tempo, Pablo Sarabia deu maior expressão ao domínio parisiense, com golos aos 55’ e 90’, tendo Thiago Silva (50’) e Coulibaly (autogolo, 86’) completado a lista de marcadores.

Pouco depois, foi a vez de o Marselha tentar a sorte no sempre difícil terreno do Lyon. E a equipa da casa acabou por levar a melhor, na sequência de um golo tardio do jovem médio Houssem Aouar, que aos 81’ marcou pela oitava vez na presente temporada, afastando o conjunto orientada pelo técnico português de uma competição que já não conquista desde 1989.

O quadro dos semi-finalistas da Taça de França fica completo na quarta-feira, quando o surpreendente SAS Épinal, uma formação amadora da quarta divisão, receber o Saint-Étienne (I escalão), em Tomblaine.

Em Itália, o Inter Milão acabou surpreendido na primeira mão das meias-finais da Taça. No Giuseppe Meazza, houve poucos remates (nove dos anfitriões, cinco dos visitantes) e o único que terminou com a bola dentro da baliza pertenceu ao Nápoles, que graças a Fabian Ruiz (57’) vai discutir, no San Paolo, a segunda mão da eliminatória em vantagem.

Na quarta-feira (19h45), é a vez de o AC Milan medir forças com a Juventus, em mais um jogo de alto calibre. Maurizio Sarri, técnico dos “bianconeri”, não abriu totalmente o jogo acerca da utilização de Cristiano Ronaldo. “Falei com ele, disse-me que se sente bem. Ele me dirá se tem alguma sensação de cansaço e, se assim for, fá-lo-ei descansar”.

Na Taça do Rei, prova que já não conta com nenhum dos tradicionais favoritos, o Athletic Bilbau (uma das duas equipas bascas presentes nas meias-finais) não conseguiu melhor do que a vantagem mínima diante do Granada. No Estádio San Mamés, o único golo da noite foi de Iker Muniain (42’), sendo que a outra partida da eliminatória se joga na quarta-feira, com a Real Sociedad a receber o Mirandés, do segundo escalão.