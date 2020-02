GP da China adiado devido ao surto do novo coronavírus

O Grande Prémio da China em Fórmula 1, que estava marcado para Abril, foi adiado devido ao surto do novo coronavírus no país, anunciou a organização do evento esta quarta-feira.

O evento tinha data marcada para 19 de Abril, em Xangai. No entanto, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) e a Fórmula 1 concordaram em adiar a corrida por razões de segurança. “Em resultado das actuais preocupações de saúde, e com a Organização Mundial de Saúde [OMS] a declarar o coronavírus como uma emergência global de saúde, a FIA e a Fórmula 1 adoptaram estas medidas”, explicaram as entidades em comunicado citado pela Reuters.

“Todas as partes irão levar o tempo necessário para estudar a viabilidade de possíveis datas alternativas para o Grande Prémio no final do ano, caso a situação melhore”, acrescentam.

No entanto, o presidente executivo da Fórmula 1, Chase Carey, sublinha que, embora estejam a ser avaliadas todas as hipóteses, será difícil encontrar uma data para a corrida, uma vez que o calendário deste ano está já praticamente completo. “Neste momento, é difícil fazer muitos planos concretos quando há tantas incógnitas”, disse Carey à Reuters à margem de uma conferência em Bacu (Azerbaijão)​.

Chase Carey revelou ainda que a Fórmula 1 vai ficar atenta à propagação do vírus fora da China, nomeadamente no que diz respeito ao Vietname, que está previsto acolher a sua primeira prova a 5 de Abril.

Esta quarta-feira, o Mobile World Congress (MWC) em Barcelona foi também cancelado devido ao surto. Em 33 anos de história, esta é a primeira vez que a organização cancelou a grande feira de telemóveis, depois de dezenas de empresas terem desistido devido a receios associados ao vírus e às restrições de viagens.

Segundo o balanço mais recente da OMS, o novo coronavírus já provocou mais de 1100 mortos, quase todos na China, e mais de 45 mil infectados.