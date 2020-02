Benfica alvo de processo disciplinar por pedir árbitros estrangeiros

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu um processo disciplinar contra o Benfica na sequência de uma denúncia efectuada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF). O motivo da denúncia foi o pedido feito pelos “encarnados" para que, até ao final da presente época, os seus jogos, bem como os do FC Porto fossem apitados por árbitros estrangeiros.

Na sua “newsletter" diária, o emblema da Luz pediu no domingo, um dia depois do clássico com o FC Porto, que fossem nomeados árbitros estrangeiros para os jogos que envolvessem as duas equipas até ao fim da temporada de 2019/2020.

Agora, o CD da FPF analisou o conteúdo da denúncia da associação de árbitros e decidiu avançar com a abertura de um processo disciplinar aos benfiquistas.

Na base do pedido feitos pelo Benfica estão as críticas à arbitragem de Artur Soares Dias na partida entre as "águias” e o FC Porto, um jogo em que, na opinião dos “encarnados,” a “verdade desportiva foi claramente desvirtuada” pelos árbitros e pelo VAR.

Na referida “newsletter”, as “águias” apontaram alguns lances em que acreditam terem sido desfavorecidas no jogo com os “dragões” e pediram a presença de árbitros originários de outros países para os encontros dos dois clubes.