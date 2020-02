Eduardo Prado Coelho, ou o instinto da felicidade

Já no final do documentário, Eduardo Lourenço sintetiza nestas palavras quem foi Eduardo Prado Coelho (1944-2007), o crítico, ensaísta e professor que marcou uma época na vida cultural portuguesa no último meio século da sua vida: “Ele não tinha o culto do patético, do trágico, tinha o instinto, o gosto da felicidade.”

Continuar a ler