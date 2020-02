OMS: “Os surtos podem trazer o melhor e o pior das pessoas”

“Os surtos podem trazer o melhor e o pior das pessoas” – disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), esta quarta-feira numa conferência de imprensa após uma reunião de dois dias em Genebra (Suíça) sobre o novo coronavírus. “É tempo de solidariedade, não de estigma.” O director-geral da OMS também referiu que o número de novos casos de coronavírus estabilizou na última semana na China, mas deve ter-se cuidado com as interpretações que se fazem a partir daí. O comité de emergência da OMS também decidiu que a actual epidemia de ébola na República Democrática do Congo, em curso desde 2018, continua a ser uma emergência global de saúde pública.

Esta terça e quarta-feira, cerca de 300 cientistas, profissionais de agências de saúde pública, ministros da Saúde e financiadores de investigação estiveram reunidos em Genebra para definir prioridades na investigação e no desenvolvimento de medicamentos, diagnósticos e vacinas para o novo coronavírus.

Logo no primeiro dia, Tedros Adhanom Ghebreyesus anunciou que já tinha sido escolhido um nome oficial para o vírus: Covid-19, que surgiu do acrónimo em inglês da expressão “doença por coronavírus” (corona virus disease). Informou ainda que a OMS estima que uma vacina contra o novo coronavírus deva demorar cerca de um ano e meio a ser desenvolvida.

A epidemia de Covid-19 – que é considerada uma emergência global de saúde pública pela OMS – já matou mais de 1100 pessoas, quase todas na China, e infectou mais de 45 mil. Neste momento, uma equipa da OMS está na China para tentar encontrar respostas para algumas questões, como a origem do vírus.

Num relatório, a OMS explicava que cada vez mais provas demonstram que há uma ligação entre o novo coronavírus e outros coronavírus encontrados nos morcegos, sobretudo com os de subespécies do género Rhinolophus. Contudo, nota que o circuito da transmissão ainda é desconhecido e que “a hipótese mais provável é que um animal hospedeiro intermediário tenha tido um papel na transmissão”. Na semana passada, uma equipa de cientistas da China concluiu que o pangolim é um potencial hospedeiro intermediário do vírus.

O ébola no Congo

Esta quarta-feira, a OMS também decidiu que o ébola continua a ser uma emergência de saúde pública. Motivos para essa deliberação? Na última semana, só houve três casos confirmados e não foi identificado qualquer caso em 42 dias.

A OMS declarou a 17 de Julho de 2019 que o surto de ébola na República Democrática do Congo era uma emergência global de saúde pública. Esta declaração foi uma chamada de atenção para o que estava a acontecer nesta parte de África. “É altura de o mundo prestar atenção”, apelou então Tedros Adhanom ​Ghebreyesus.

É a segunda maior epidemia de ébola, sendo só ultrapassada pela que ocorreu entre o final de 2013 e 2016 no Oeste de África, que matou mais de 11 mil pessoas e também foi considerada uma emergência global de saúde pública. Desde que o actual surto foi declarado a 1 de Agosto de 2018 já infectou mais de 3300 pessoas e matou mais de 2200, sobretudo nas províncias Kivu do Norte e de Ituri, no Leste do país. Juntamente com outros parceiros nacionais e internacionais, a OMS tem mais de 800 profissionais de saúde na República Democrática do Congo para ajudar na resposta a esta epidemia.