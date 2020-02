Quatro conselhos para evitar a exposição online

Em caso de dúvida ou tendo sido vítima de algum ilícito online, a Linha Internet Segura está disponível 24 horas por dia, através do e-mail [email protected] do site www.internetsegura.pt ou através do número de telefone gratuito 800 219 090. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), que desde o ano passado gere o serviço, garante a confidencialidade e gratuitidade do mesmo.

