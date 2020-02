Mário Centeno no Banco de Portugal: sim ou não?

Aquilo que começou como um rumor é cada vez mais uma certeza: Mário Centeno vai sair do governo para ir governar o Banco de Portugal. António Costa anda há meses a evitar dizer quando é que o seu ex-ministro favorito sai de cena, e quanto mais ele se cala mais convencidos ficamos de que a saída está próxima. Marques Mendes informou este fim-de-semana o país de que Centeno já se tinha despedido da presidência do Eurogrupo ao não apresentar candidatura para o próximo mandato (o actual termina em Julho). O próprio Mário Centeno disse em Dezembro, em entrevista ao Expresso, que não via “nenhum conflito de interesses” (que ideia) em transitar do ministério das Finanças directamente para o Banco de Portugal, dando até como exemplo um ministro eslovaco que fez o mesmo. E o sempre surpreendente Rui Rio afirmou há dias, acerca da possibilidade de Centeno assumir o cargo de governador do Banco de Portugal: “Não veto à partida.”

