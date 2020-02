Universidade dos Açores vai ter bicicletas partilhadas (com descontos para estudantes)

A Universidade dos Açores (UAc) assinou um protocolo com a primeira empresa de partilha de bicicletas na região, Atlantic Bikes, que permitirá criar dois postos de estacionamento em zonas universitárias.

A Atlantic Bikes já está disponível em algumas zonas de São Miguel e passará a contar com dois novos parques de estacionamento de bicicletas: um no pólo de Ponta Delgada da UAc e outro na única residência universitária da ilha, que dista cerca de dois quilómetros do campus.

A empresa irá fornecer descontos aos estudantes daquela universidade no pacote mensal de utilização das viaturas e oferecer uma assinatura anual aos três melhores alunos da universidade açoriana. O sistema de mobilidade partilhada utilizado pela Atlantic Bikes é baseado num cadeado inteligente (incorporado nas bicicletas), que apenas tranca se a viatura estiver numa zona destinada ao estacionamento e destranca mediante pagamento por uma aplicação móvel.

O protocolo foi assinado em Ponta Delgada e teve a presença do reitor da universidade, João Luís Gaspar e do director da empresa, Roberto Medeiros, que é também aluno da UAc. O director da empresa salientou que a intenção da Atlantic Bikes é apresentar “uma nova alternativa de transporte” a São Miguel. “Nós queremos trazer a inovação, estamos a apostar no futuro.”

“É urgente apostar em coisas novas, reorganizar os nossos espaços públicos e mudar os nossos hábitos. Aproveitar os nossos espaços para que a cidade deixe de ser uma cidade para carros e passe a ser uma cidade para pessoas”, sinalizou, referindo-se a Ponta Delgada.

Por sua vez, o reitor disse aos jornalistas que a assinatura do protocolo se enquadra no “projecto ambiental” desenvolvido pela academia, destacando medidas como a mudança no sistema de iluminação exterior nos diferentes campus da universidade (Horta, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada) e o ordenamento dos campus para reduzir a circulação automóvel.

“Esta iniciativa vem precisamente ao encontro desse objectivo, que é melhorar o ambiente, contribuir para reduzir a nossa pegada ecológica e, fundamentalmente, transpor para a sociedade uma nova forma de estar no dia-a-dia”, assinalou.