Podcast Repórter 360: Clube Lisboa Amigos do Fado, um cantinho à portuguesa

O fado ecoa pelas ruas de Marvila e isso deve-se a espaços como o Clube Lisboa Amigos do Fado (CLAF). Neste espaço, há matinées e aulas de fado entre amigos. O Repórter 360 foi procurar quem canta o fado e o que é preciso para aprendê-lo. Ou melhor, para corrigi-lo.

No quinto episódio do programa, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior da Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, Inês Martins e Mariana Serrano descobrem se este património imaterial da UNESCO é apenas uma coisa para crescidos.

Ouviram vozes dos 15 aos 84 anos: os professores Ana Figueiredo e Bruno Brás, os fadistas Bruna Duarte e Amélia Vieira, os guitarristas Luís Morais e Tiago Conceição e também o presidente do CLAF, Armando Tavares. Num espaço com decoração típica lisboeta, percebe-se como pessoas diferentes se ligam através da mesma tradição portuguesa, neste cantinho em Marvila.

Mais populares A carregar...

Depois de Histórias de Portugal, P de Porquê e 45 Graus, o programa Repórter 360 junta-se à rede de podcasts associados do PÚBLICO. Agora também em publico.pt/podcasts vais poder ouvir, todos os meses, as melhores reportagens da ESCS FM.