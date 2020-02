Sudão diz que entregará suspeitos ao TPI - mas não é claro se Bashir também

O Sudão vai enviar ao Tribunal Penal Internacional (TPI), com sede em Haia, todos os que são investigados por crimes de guerra – incluindo, segundo fonte governamental, o antigo Presidente Omar al-Bashir. Mas a decisão seria tão extraordinária que muitos observadores pedem cautela no modo como está a ser vista.

O porta-voz do Governo Mohammed Hassan Eltaish disse, citado pela emissora britânica BBC, que o país “concordou que todos os que têm mandados emitidos contra si vão comparecer perante o TPI”. Embora não nomeasse o antigo Presidente, Omar al-Bashir tem dois mandados emitidos pelo TPI, um em Março de 2009 (o primeiro da instituição contra um chefe de Estado em funções) e outro em Julho de 2010.

Questionado pela agência Reuters, um porta-voz do TPI recusou-se a reagir à informação.

Enquanto era Presidente, Bashir foi conseguindo visitar vários países árabes e africanos mesmo após a emissão dos mandados. Se for verdadeira, a decisão de o entregar ao TPI - embora como diz o diário britânico The Guardian, não seja claro como será concretizada e estará aparentemente condicional a um acordo de paz completo entre autoridades e rebeldes - será uma reversão assinalável da posição das autoridades de Cartum, que são ainda de transição, após o afastamento de Bashir do poder.

O jornalista do New York Times Declan Walsh aconselha cautela na leitura: “O responsável fez a declaração no Sudão do Sul, não nomeou Bashir, e recentemente tem havido sinais de tensão entre os líderes civis e militares em Cartum” - após a deposição de Bashir, o Sudão tem um governo de transição de três anos com civis e militares, e a decisão, que resultaria de um acordo entre o Governo do Sudão e os grupos rebeldes do Darfur, foi anunciada em Juba, a capital do Sudão do Sul.

A jornalista do britânico Channel Four Yousra Elbagir também sublinhou que “em nenhuma altura Mohammed Hassan Eltaish disse que Bashir vai ser mandado para Haia”.

Uma fonte do Governo sudanês disse à CNN que Bashir vai mesmo ser entregue ao TPI. O antigo Presidente foi deposto em Abril de 2019 na sequência de protestos contra o seu regime, e em Dezembro foi condenado por corrupção a uma pena de dois anos a cumprir num centro correccional, já que como tem mais de 70 anos não pode cumprir pena numa prisão comum. É acusado ainda em vários outros processos no próprio Sudão, incluindo por mortes de manifestantes que pediam o seu afastamento do poder.

Bashir, que chegou ao poder após um golpe militar em 1989, é acusado pelo TPI no âmbito de crimes de guerra cometidos pelas forças sudanesas no Darfur entre 2003 e 2008 na resposta a uma rebelião contra o seu regime. Enfrenta cinco acusações de crimes contra a humanidade e duas de crimes de guerra.

Estima-se que tenham morrido 300 mil pessoas durante a guerra no Darfur, que provocou ainda 2,7 milhões de deslocados.

O governo de transição do Sudão está a tentar obter a paz com rebeldes do Darfur e outros movimentos que vinham a lutar contra o regime de Bashir.

Desde 2010 que a região estava relativamente calma, mas tem havido episódios ocasionais de violência nos últimos três anos. Segundo a missão de manutenção de paz na região, morreram pelo menos 65 pessoas em violência durante o mês de Janeiro.