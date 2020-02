O que está na origem da crise da CDU na Alemanha?

Kramp-Karrenbauer não se vai candidatar ao cargo de chanceler em 2021 e vai abdicar da chefia dos democratas-cristãos alemães no final do ano. Divisões internas, maus resultados eleitorais e aproximação de algumas facções à extrema-direita estão na base da decisão. Neste P24 falamos com a jornalista Maria João Guimarães.

