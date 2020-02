Guaidó agredido à chegada a Caracas

O líder da oposição venezuelana, Juan Guiadó, foi agredido esta terça-feira à chegada a Caracas. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e a sua mulher, Fabiana Rosales, foram atacados a murro e a golpes de objectos contundentes, segundo noticia a agência noticiosa espanhola EFE.

Guaidó e Rosales tinham acabado de chegar ao aeroporto internacional Simón Bolívar a bordo de um voo da TAP proveniente de Lisboa. O líder da oposição ao regime de Nicolás Maduro regressava de uma viagem à Europa e aos Estados Unidos, onde procurou voltar a reunir apoios contra o Governo de Caracas.

O incidente ocorreu já à saída do terminal de chegadas do aeroporto, onde centenas de apoiantes do regime de Maduro tinham montado cerco a Guaidó.