Amy Klobuchar e Michael Bloomberg são os primeiros vencedores no New Hampshire

A senadora norte-americana Amy Klobuchar foi a candidata do Partido Democrata mais votada nas três localidades que inauguraram o dia de eleições primárias no estado do New Hampshire, à meia-noite desta terça-feira. No total, Klobuchar recebeu oito votos, um começo encorajador para uma candidata que tem vindo a subir nas sondagens nos últimos dias.

Em Hart’s Location – a maior das três localidades, com 41 habitantes –, Amy Klobuchar teve seis votos. Seguiram-se Elizabeth Warren (quatro), Andrew Yang (três), Bernie Sanders (dois) e Joe Biden, Tulsi Gabbard e Tom Steyer (um cada).

Mais a norte, em Millsfield, junto à fronteira com o Canadá, Klobuchar recebeu dois votos. Os outros três eleitores distribuíram os seus votos por Biden, Sanders e Pete Buttigieg.

A maior surpresa aconteceu em Dixville Notch, uma localidade com 12 habitantes que reclama o estatuto de primeira das primeiras a ir a votos.

Em 2016, os quatro eleitores do Partido Democrata em Dixville Notch votaram em Bernie Sanders, deixando Hillary Clinton a zeros. Desta vez, o senador do Vermont teve apenas um voto, tal como Buttigieg. Os outros dois votos foram para Michael Bloomberg, um candidato que não está inscrito nas primárias do New Hampshire mas que vai entrar na corrida no início de Março, na super terça-feira.

No lado do Partido Republicano, como se esperava, Donald Trump dominou com 31 votos nas três localidades, contra cinco em Bill Weld, o seu único adversário ainda na corrida.

E Bloomberg também foi uma surpresa na votação do Partido Republicano. Apesar de não estar nos boletins de voto no New Hampshire, e de ser candidato do Partido Democrata, o único republicano em Dixville Notch votou nele.

Bernie Sanders lidera as sondagens para as primárias no estado, seguido de Pete Buttigieg. Mais atrás surgem Elizabeth Warren, Joe Biden e Amy Klobuchar.

As mesas de voto encerram às 19h locais (24h em Portugal continental) e os primeiros resultados são anunciados uma hora mais tarde.

Os dois candidatos da ala mais à esquerda do Partido Democrata, Sanders e Warren, têm uma luta particular pelo eleitorado progressista. Se o senador do Vermont confirmar o seu favoritismo nas sondagens e vencer no New Hampshire, a senadora do Massachusetts precisará de um resultado acima das expectativas (segundo lugar, ou terceiro colada aos da frente) para manter a sua campanha com alguma vida.

No campo dos candidatos centristas, o favoritismo de Joe Biden esfumou-se nos últimos dias e esse papel é agora disputado a três: Biden, Buttigieg e Klobuchar.

O antigo vice-presidente dos Estados Unidos já deu como certa uma derrota no New Hampshire e vai tentar aguentar a campanha até ao fim do mês, contando com o apoio do eleitorado afro-americano para uma vitória expressiva na Carolina do Sul.

Buttigieg e Klobuchar têm caminhos diferentes: o antigo presidente da câmara de South Bend, no Indiana, precisa de confirmar o seu bom resultado no Iowa com um resultado no New Hampshire acima de Klobuchar e Biden; e Klobuchar precisa de sair da noite eleitoral como a grande surpresa, à frente de Buttigieg ou, no mínimo, à frente de Biden.

É destes cruzamentos que vão surgir, nas próximas semanas, os candidatos indiscutíveis do eleitorado progressista (Sanders ou Warren) e do centro (Biden, Buttigieg ou Klobuchar). A partir desse momento – que poderá acontecer a 3 de Março, com os resultados das primárias e caucus em 14 estados norte-americanos no mesmo dia –, a campanha ficará centrada em dois candidatos.