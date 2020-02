Neto mais velho de Isabel II separa-se ao fim de 12 anos de casamento

O filho da princesa Ana do seu primeiro casamento, com Mark Phillips, separou-se, noticiou o tablóide inglês The Sun. O Palácio de Buckingham informou que não iria fazer comentários, considerado este um assunto do foro particular.

O neto mais velho da rainha Isabel II estava casado há 12 anos com a canadiana Autumn Kelly e, segundo o mesmo jornal, Peter Phillips, de 42 anos, ficou arrasado depois de a mulher ter anunciado a vontade de se separar.

Peter, 15.º na linha de sucessão, e Autumn conheceram-se em 2003, durante o Grande Prémio de Montreal, quando ele trabalhava para a equipa de Fórmula 1 BMW-Williams e ela era hospedeira da BMW. O par casou em 2008, no castelo de Windsor, palco de outros casamentos reais, como o de Harry e Meghan, e tem duas filhas: Savannah, de nove anos, e Isla, de sete.

Peter Phillips, que não tem título real nem quaisquer deveres (ou direitos) monárquicos, costuma ficar de fora dos holofotes da imprensa. Ainda assim, foi este neto real que organizou uma festa de rua gigante em frente ao Palácio de Buckingham para comemorar o 90.º aniversário da avó e rainha, em 2016.

De acordo com o The Sun, a monarca, de 93 anos, terá ficado aborrecida com a novidade, sobretudo depois do que já teve de enfrentar nos últimos meses.

Primeiro, com o príncipe Andrew, que renunciou às funções públicas, em Novembro, na sequência da sua relação de amizade com Jeffrey Epstein, o magnata norte-americano que morreu na prisão, onde se encontrava detido após ter sido implicado em vários escândalos sexuais. Depois, já este ano, com Harry, que deixou de ser membro da família real e mudou-se com a mulher e o filho, Archie, para o Canadá.