Dos menus às massagens em Dia dos Namorados

Se há data no calendário capaz de pôr os casais em alvoroço é o Dia dos Namorados, a próxima sexta-feira, 14 de Fevereiro, com um corrupio para comprar ramos de flores, chocolates em forma de coração e ursinhos. Para depois, num restaurante à luz das velas, fazerem juras de amor, como eternizou Florbela Espanca: “Eu quero amar, amar perdidamente! Amar só por amar...” Até a Igreja veio, por estes dias, declarar que “é importante celebrar o amor”, segundo diz a Agência Ecclesia.

À margem de todo o consumismo que envolve esta data, a Comissão Episcopal do Laicado e Família (CELF) difundiu a mensagem de que “o namoro, que o Dia de São Valentim exalta, é uma etapa fundamental para chegar ao compromisso: tempo de conhecimento mútuo, de consolidação da amizade e de diálogo franco sobre o futuro e os valores que o devem enformar”.

Porque o amor está no ar, não é difícil, por estes dias, cair no clichê de oferecer os presentes de sempre como chocolates, peluches e outros objectos em forma de coração, mas pode sempre surpreender o companheiro ou companheira com uma massagem a dois ou umas flores ilustradas.

Comer a dois

Almoçar ou jantar a dois. Esta é a data do ano que regista o maior número de reservas, segundo um estudo da plataforma TheFork. Portugal lidera o ranking europeu de reservas no Dia dos Namorados, seguido de países como França, Suíça, Holanda e Itália. “Em média, os europeus efectuam três vezes mais reservas para jantar, no dia 14 de Fevereiro, em comparação com o resto do mês.” O preço médio dos restaurantes portugueses ronda os 25 euros, estando a cozinha italiana no topo das preferências dos europeus, divulga o mesmo inquérito.

De Norte a Sul, há restaurantes com menus de luxo para todos os gostos e carteiras, e muitos deles já sem reservas disponíveis. “Há sempre muita procura neste dia nos restaurantes e já temos quase tudo reservado”, conta Diogo Maciel, gerente do D’Avenida, situado na Avenida da Boavista, no Porto. O menu, de 80 euros, por casal contempla oferta de fine dining e clubbing com DJ. O chef Tiago Fernandes propõe um cardápio com usuzukuri, salmão e azeite de trufa, além de cantarelles e parmesão para entrada. Segue-se o sushi set, e depois o peito de wagyu, cevada e ervilha torta. Para terminar, a sobremesa de sopa de morangos, aipo e chocolate branco num “espaço de glamour com uma cozinha de autor, apoiada por sushi bar”, resume o gerente Diogo Maciel.

Ainda na mesma cidade, o chef André Silva propõe, no Porto Palácio Hotel, um menu com vieiras e morangos, funcho e ostra, bacalhau fresco e lula gigante, vitela e quiabos ou líchias e violetas. Com champagne no final para brincar ao Dia de São Valentim. São 75 euros por pessoa.

Em Lisboa, o restaurante Saldanha Mar, do DoubleTree by Hilton Lisbon - Fontana Park, também está com casa cheia com um menu por 39 euros por pessoa. No cardápio há propostas como queijo de Azeitão gratinado com frutos secos caramelizados ou carpaccio de magret de pato sobre cogumelo Portobello e esmagada de batata. A sugestão para sobremesa passa por profi­teroles três chocolates e copo de chocolate com ginja de Alcobaça.

No Panorama, o restaurante do Sheraton Lisboa Hotel & Spa, há o menu It Had To Be You, inspirado em músicas românticas. No cardápio há Champagne Kisses (um flute de champagne Perrier Jouet), Sea Of Love (vieira caramelizada com geleia de laranja e lima, saladinha de alfaces com algas marinhas), a proposta seguinte é Desire (duo de camarão tigre e patê de aves com compota caseira de figos do Algarve), e ainda C’est Si Bon (vitela Arouquesa, esmagada de batata trufada, cogumelos selvagens salteados, molho de especiarias). Para sobremesa, o chef Gil Raposo propõe Heaven on Earth (delícia de chocolate e framboesa, sorvete de vinho do Porto e frutos vermelhos). O menu tem um custo de 60 ou 70 euros por pessoa, dependendo se quer a mesa junto à janela.

Em Coimbra, nada melhor que visitar a Quinta das Lágrimas, que eternizou o romance de Pedro e Inês, e o seu restaurante Arcadas, onde pode escolher o menu temático (85 euros/pessoa) cuja proposta passa por ostras e champanhe; lavagante, laranja e espadarte raiado em sopa de salicórnia e gengibre; seguido de rodovalho, creme de amêndoa fértil e aipo em especiarias afrodisíacas, que casará na perfeição com leitão com frutos vermelhos, rosquilha de milho e hidromel. Para terminar, o chef apresenta uma sobremesa que embora se chame “corações partidos” vai deixar muitos corações surpreendidos pelo sabor.

Os casais podem ainda optar pelo menu Experiência (durante todo o mês de Fevereiro e que muda mensalmente), uma proposta do chef Vítor Dias dedicada aos sabores de Inverno e que inclui pratos como a sopa seca de tamboril, bochecha de porco alentejano, chucrute e mostarda, doce refrescante e, por fim, o coração com maracujá, coco e chocolate (60 euros/pessoa).

No Dia dos Namorados é um corrupio para arranjar uma mesa. Se se esqueceu de marcar, pode sempre viver uma experiência mais intimista e surpreender com um chef em casa. Essa é a proposta da Supper Stars, uma empresa que oferece experiências gastronómicas. O chef pode, por exemplo, cozinhar um tártaro de vazia maturada, ovo a baixa temperatura e cebola caramelizada, seguido de carabineiro, mousseline de abacate, gel de limão. Depois delicie-se com um segundo prato veado, esmagada de batata-doce, azeitonas e tomate seco. Para finalizar um gelado de leite de cabra, pólen e favo de mel com alecrim. E se está a pensar no que pode ter de arrumar depois, não se preocupe que o chef trata de tudo. Qualquer experiência tem um valor mínimo de 210 euros (para dois).

Massagem a dois

Uma massagem a dois pode ser uma experiência romântica a ter em conta para celebrar esta data. E se a viver com uma paisagem paradisíaca, melhor, como acontece no Spa Vinoterapie Caudalie do The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, com vista privilegiada para o rio Douro. O spa, que sugere um programa de relaxamento a dois, brindado a espumante, já tem as reservas quase todas feitas. Uma das sugestões passa pela Massagem Caudalie a dois, com um relaxante ritual de pés, com aroma natural de óleos essenciais e das velas de massagem fleur de vigne, durante 60 minutos por 225 euros. Outra proposta é o Banho de Barril a dois, durante 25 minutos por 130 euros, para relaxamento e bem-estar. O casal ainda tem acesso à área de bem-estar com banho romano e turco, shower experience, sauna, piscina interior e sala de relaxamento.

Do outro lado do rio, já na margem do Porto, o Le Monumental Spa sugere a experiência Amour, com uma viagem sensorial com uma massagem a dois durante uma hora, com produtos Nuxe, deliciando-se depois com doçaria francesa e uma tisana do chef, um programa que custa 240 euros por casal. Também o Centro de Massagens Tailandês Medithai, em Matosinhos, sugere uma massagem de óleos a dois.

Em Lisboa, no Sheraton Lisboa Hotel & Spa, o casal pode desfrutar do ritual Perfect Chemistry, em suíte de tratamento VIP, que contempla banho envolvente em óleos de essências (20 minutos), depois uma massagem relaxante de cabeça, costas e pés (40 minutos). O pacote tem um custo de 145 euros por casal e inclui ainda hammam, sauna, jacuzzi, sala de relaxamento e piscina exterior aquecida. O spa sugere ainda um brinde com champanhe e chocolate.

Outras propostas

Por que não oferecer umas flores diferentes? O ilustrador Sebastião Sá da Bandeira (Bastian) reinterpreta as icónicas flores fotografadas por Irving Penn que se podem visualizar no Instagram (@bastian.illustration). Ou pode sempre oferecer vouchers de arte contemporânea, a partir de 20 euros, da zet gallery, plataforma online da galeria de Braga. Desde uma colagem digital da autora Maria João Faustino, passando por um acrílico sobre tela de Raquel Gralheiro até outra obra de madeira cedro pigmentado de Paulo Neves.

Um programa diferente pode ser feito nas Caves da Cockburn’s, na zona histórica de Vila Nova de Gaia. Neste dia, o brinde ao amor é feito com a oferta de dois copos para vinho do Porto para os casais brindarem em casa. Em todas as provas de degustação há bombons de oferta. Podem escolher entre sete tipologias de provas, que vão dos 15 aos 50 euros, nomeadamente a prova clássica que contempla três néctares da marca: Cockburn’s Special Reserve, Cockburn’s Late Bottled Vintage e ainda o Cockburn’s 10 Anos.

Jóias e bolos é a proposta da Brigadeirando, em Lisboa , e da artista Juliana Bezerra. Os universos criativos de Carolina Henke e Juliana Bezerra cruzaram-se e deram origem a uma colecção para este dia. As antigas formas dos bolos inspiraram a autora a fazer a pequenas peças de prata e os bolos — com sabor a chocolate, baunilha, red velvet ou lima com mirtilo, recheados de massa de brigadeiro ou com mini-brigadeiros no topo— podem ser encomendados com alguma antecedência (os seus preços vão dos 12 aos 45 euros).

O PÚBLICO experimentou alguns pratos dos menus dos restaurantes D'Avenida (Porto) e Arcadas (Coimbra) a convite dos mesmos.