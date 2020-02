Mais de 100 celebridades já assinaram este fato branco

No tapete vermelho dos Óscares, a figurinista Sandy Powell chamou a atenção com um fato branco ainda por alinhavar repleto de assinaturas a preto. Aquela que pode parecer uma opção excêntrica é, na verdade, um acto de solidariedade. É que o fato da figurinista, assinado por mais de 100 celebridades, vai ser leiloado para apoiar a Prospect Cottage, a casa do cineasta Derek Jarman.

Tudo começou quando a figurinista britânica foi nomeada para um BAFTA pelo guarda-roupa de O Irlandês e não sabia o que vestir para a entrega dos prémios. Sandy Powell decidiu então pedir a Ian Frazer Wallace que lhe costurasse um clássico fato branco para ajudar a preservar a casa do seu mentor e amigo próximo, Derek Jarman. “Eu pensei: ‘É como uma tela em branco. Posso levar um marcador e pedir assinaturas. E talvez o possamos leiloar’”, conta a figurinista ao The Guardian.

Este domingo, na cerimónia dos Óscares, Sandy Powell conseguiu a assinatura de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Janelle Monae. No total, já se contabilizam mais de 100. A figurinista foi registando, na sua página de Instagram, cada assinatura.

A actriz Elle Fanning foi a primeira a assinar o fato. Nas semanas seguintes seguiram-se dezenas de estrelas do cinema: Robert De Niro, Scarlett Johansson, Bong Joon Ho, Al Pacino, René Zellweger, Laura Dern e Joaquin Phoenix, entre muitos outros.

O fato assinado pelas celebridades vai ser leiloado atráves do Art Fund, cujo objectivo é angariar os 3,5 milhões euros necessários para restaurar a Prospect Cottage e os seus jardins. A data do leilão não está para já definida.

Derek Jarman viveu na Prospect Cottage entre 1986 e 1994, ano da sua morte. Desde então a manutenção da propriedade ficou a cargo do companheiro do cineasta, Keith Collins, que morreu em 2018. A Propect Cottage “não é apenas importante como um pedaço de história, mas também para preservar o seu legado”, explica Sandy Powell ao The Guardian. A figurinista conheceu o cineasta nas gravações de Caravaggio em 1986 e tornaram-se amigos. “É importante que o Derek não seja esquecido, e que continue a inspirar jovens cineastas, artistas e escritores”, sublinha Powell.