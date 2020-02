A Bragança Cocktail Week está de volta e vem aí a Rota do Cocktail

Depois da estreia em 2019, a Bragança Cocktail Week está de volta para uma 2ª edição. O evento, criado para profissionais, bares e restaurantes, reparte-se por três fases, como explicou o organizador, Fernando Salvador, à Fugas.

“A primeira fase começará com uma base de formação, composta por um serviço de ‘cocktelaria’ com formadores que virão de Lisboa e que são difíceis de trazer à região de Trás-os-Montes”, explicou. Esta fase decorrerá entre 17 e 18 de Fevereiro, e será abordada uma iniciação ao bartending e à gestão de bar.

De seguida, existirá a Rota do Cocktail, com a duração de uma semana, de 25 de Março a 2 de Abril. No dia 3 de Abril será realizado o concurso do melhor cocktail. Este evento irá resultar nos três melhores cocktails: o melhor com álcool, sem uma gota dele, e para petiscos. “Com os bares aderentes, esta rota terá como objectivo mostrar a criatividade e os ‘cocktails de autor'”, adiantou Fernando Salvador.

Foto Flair bartending na 1ª edição Fernando Salvador

Por fim, o evento será finalizado com o Cocktail Village, entre 3 e 4 de Abril. É “uma exposição para mostrar as novidades criadas”, numa iniciativa que promete “melhorar o serviço dos cocktails e bebidas”. Nesta edição, espera-se quase o dobro das marcas presentes em relação ao ano passado (de 22 para 40). Na exposição, para além das bebidas, existirá uma área de comida e esplanada.

O evento, explica o organizador, surgiu da necessidade dos donos e funcionários dos estabelecimentos de bebidas locais terem acesso a uma actualização contínua sobre os produtos, técnicas e serviços. Trazer as novidades das marcas de bebidas e as mais inovadoras técnicas de serviço, para além do flair bartending, é o objectivo do Bragança Cocktail Week 2020, como se resume em comunicado.

Foto DR

Na formação de bartending constarão nomes como Paulo Ramos, master bartender; Carmine Liguori, tricampeão italiano e campeão mundial em flair bartending; e por fim Vitorino Rodrigues e João Pacheco, formadores nacionais na área. Para ensinar os participantes a gerir um bar estará Fernando Brito, professor, bartender e mixologista, que irá realizar uma acção de formação específica para donos e gestores de estabelecimentos.

“Esta será uma das melhores acções de gestão que alguma vez foi feita na nossa região. E é uma das nossas apostas para 2020”, comenta Fernando Salvador. Capacitar os donos dos estabelecimentos a fazer a gestão da sua garrafeira, a calcular os custos e as margens de lucro são alguns dos objectivos da formação.

A grande novidade desta segunda edição é a criação do Cocktail Montanha. “Irá haver a 1ª Conferência de Cocktails de Montanha para tentar encontrar o conceito que caracterize esse tipo de bebidas. O objectivo é encontrar uma fórmula para encontrar o cocktail da zona de Trás-os-Montes. “Nós temos produtos endógenos que podem dar características que nos diferenciem do resto do país. Procuramos implementar este ano para a criação de uma carta de princípios”, explicou o organizador.

As inscrições para a formação de bartending encontram-se abertas a todo o país e são limitadas a 50 pessoas. O evento decorrerá em Bragança, na sede da Associação Comercial Industrial e Serviços de Bragança (ACISB).

Informações A Bragança Cocktail Week é organizada pela S.A. Agência e pela ACISB, contando com a co-organização da Associação Nacional Empresários de Bebidas Espirituosas e com a Associação de Barmen de Portugal. Site oficial. Facebook