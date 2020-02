No aeroporto de Love Field, Kyle recriou o pedido de casamento a Staci, 25 anos depois

“Ela disse ‘sim’... Outra vez!”. Poderia ser a frase de lançamento de uma das novelas românticas que fazem sucesso pelo mundo, mas, no caso, serve de lançamento à Southwest Airlines para contar uma real história de amor centrada em dois momentos únicos, separados por 25 anos.

É a história do pedido de casamento de Kyle a Stacy, que ele concretizou em 1995 e que envolveu a companhia, os passageiros de um avião, o aeroporto (que como não bastasse se chama mesmo Love Field) e uma centena de rosas. Agora, o pedido e a surpresa foram repetidos e renovados. E, desta vez, com todo o poder da Internet a dar-lhe asas.

Cena 1, 1995. “Staci aguardava Kyle, vindo no avião da Southwest, nas chegadas do aeroporto de Dallas. Mas algo de peculiar começou a acontecer: os passageiros que começavam a chegar traziam uma rosa cada um e todos começaram a entregá-las a Staci. Com uma braçada de uma centena de rosas, ela avistou finalmente a última pessoa”. Era, claro, aquela que ela mais queria ver, o seu namorado, Kyle. “Ele entregou-lhe a última rosa, ajoelhou-se e o resto é história.”

Um belo e bem planeado pedido de casamento, a que ninguém, muito menos um viajante, resiste, isso é certo.

Salto no tempo, Kyle e Staci estão casados há 25 anos e ele “decidiu recriar aquele momento icónico”. Pediu ajuda à Southwest Airlines que, claro, face ao potencial romântico, mesmo a tempo do Dia de São Valentim – e um potencial daqueles que ultrapassa o simples marketing –, aceitou apoiar o romance.

Cen 2, 2020. A história repete-se e Staci “ficou tão surpreendida quanto da primeira vez”, garante a empresa. O casal marcou uma viagem de celebração das bodas de prata e, claro, com voos pela Southwest. Ele combinou encontrar-se com ela no aeroporto, mas também combinou com a companhia aérea outro plano: ele entraria para a zona onde os passageiros de um voo estavam a desembarcar, entregava uma rosa a cada um e tudo se repetiria, até porque Staci estava, outra vez, no aeroporto à espera dele.

Aqui está a Staci, prova viva de que o romance está no ar.

Naturalmente, o último “passageiro” a aparecer foi Kyle. E, uma vez mais, ele ajoelhou-se.

A história tem vindo a tornar-se viral e é natural que aterre em grande pelas redes sociais de milhões, mesmo a tempo do Dia dos Namorados.

Foto Southwest Airlines

Um detalhe em nome das coincidências da vida: o aeroporto dos EUA onde tudo se passou, chama-se de facto Dallas Love Field e é base operacional da Southwest – mas este baptismo como “campo do amor” é mesmo pura coincidência, já que se trata de uma homenagem a um soldado que morreu durante voos de treino, ainda no início do séc. XX, e que se chamava Moss Lee Love.