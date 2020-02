Portugal bimotor: um campeão nos eléctricos e na importação de usados

No que toca à compra de carros, Portugal compete em dois campeonatos, totalmente distintos. Tanto rivaliza com Finlândia, Suécia e Holanda na quota de novos veículos eléctricos como parece disputar com Roménia, Bulgária e Polónia o título de maior importador de usados. Se por um lado, parece que há razões para animar os ambientalistas, dada a adopção de veículos com motores sem emissões locais de CO2, por outro há razões para questionar as opções do consumidor português, que continua a importar tecnologia diesel envelhecida.

Continuar a ler