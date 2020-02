Eurobic é a nova etapa da expansão ibérica dos venezuelanos do Banesco

A compra de 95% do Eurobic comunicada pelo Abanca esta segunda-feira representa mais um passo no crescimento do venezuelano Banesco no mercado ibérico, depois de ter chegado a Espanha no período da crise. O processo começou pelo pequeno Etcheverría e, logo depois, comprou a Novagalicia/NCG, num ciclo de aquisições que envolveu as agências da CGD neste mercado e a rede do Deutsche Bank em Portugal.

