Surfista português que ficou inconsciente após acidente na Nazaré está “estável”

O surfista português Alex Botelho está sob observação no Hospital de Leiria, depois do acidente que teve esta terça-feira durante a prova de ondas gigantes na Nazaré, mas o médico Nuno Oliveira considera que a sua situação clínica está controlada.

“O Alex Botelho sofreu um traumatismo e teve uma fase em que ficou inconsciente dentro de água. Houve alguma dificuldade em tirá-lo do mar, o que é normal na Praia do Norte, mas, apesar de ter ficado cerca de dois minutos inconsciente, teve sempre pulsação, como foi possível observar já na areia”, adiantou à Lusa Nuno Oliveira.

De acordo com o médio, “neste momento, Alex está no Hospital de Leiria” e “vai ser submetido a mais exames, como um TAC ao crânio e um raio-X ao tórax, para garantir que não há lesões”.

“O mais importante é que está estável e consciente, tem alguma memória do episódio, e um discurso perfeitamente lúcido”, disse. Segundo o médico, o atleta algarvio está com uma situação clínica “controlada” e, neste momento, “não há nenhum sinal de alarme” sobre o seu estado.

Foi quase no final do campeonato de ondas gigantes, que começou na manhã desta terça-feira no “canhão” da Nazaré, que se deu o acidente, com a mota de água em que estava Alex Botelho, acompanhado pelo também luso Hugo Vau, a ser apanhada por uma onda enorme, que deixou o surfista inconsciente durante cerca de dois minutos, altura em que foi resgatado do mar.

A situação gerou muita preocupação entre os milhares de pessoas que estavam a assistir ao vivo ao Nazaré Tow Surfing Challenge, promovido pela Liga Mundial de Surf, levando mesmo a organização a finalizar a prova cerca de dez minutos antes do que estava programado.