Sérgio Conceição: “Fomos melhores, corremos mais... foi sem espinhas!”

Assim que possua dados definitivos que lhe permitam avaliar a condição física dos jogadores que actuaram no clássico com o Benfica, Sérgio Conceição garante que escolherá os “melhores” para defrontar o Ac. Viseu, esta quarta-feira (20h45) no Dragão, em partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O treinador do FC Porto esforçou-se para não se desviar o jogo que considera ser “o mais importante”, por garantir nova presença no Jamor, onde esteve duas vezes como técnico, depois de ter erguido a taça ao serviço do FC Porto, em 1997-98, então ainda como futebolista.

Mas a análise ao adversário da II Liga, que alcançou uma igualdade (1-1) em casa acabou por não escapar aos estilhaços do jogo com o Benfica, muito contestado pelos dirigentes do emblema lisboeta.

Sobre o tema, Sérgio Conceição foi contundente, lembrando que “a vitória foi sem espinhas”. “Não digo limpinho: foi sem espinhas! Fomos a equipa mais forte, com seis oportunidades além dos três golos. Fomos muito mais fortes nos duelos, mais intensos individual e colectivamente, fomos melhores no jogo jogado. Estamos habituados a superiorizar-nos ao Benfica. Não temos que pedir desculpa por isso”.

Conceição aproveitou para comentar a entrada de Bruno Lage em campo: “Um movimento que apreciei bastante, na tentativa de dar instruções ao Grimaldo e acompanhar a agressividade da comunicação do clube”, ironizou, lembrando um caso semelhante que experienciou quando dirigia a Académica, “nos Barreiros, onde a linha lateral era praticamente colada aos bancos” e acabou expulso por pisar o risco.

“Mas tenho de reconhecer que o Bruno Lage tem razão quando diz que para baterem o Benfica os adversários têm que correr mais. Neste jogo, nós corremos mais três quilómetros. E essa foi a verdadeira razão de termos vencido. E não este circo que o Benfica promove sempre que não se sente satisfeito. Isso é querer tapar o sol com a peneira. Foi assim há um ano, depois da derrota connosco na Taça da Liga, e a verdade é que a partir daí não houve mais problemas de arbitragem e não ouvimos falar mais de árbitros, Governos, federações e Ligas”.