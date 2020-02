Secretário de Estado do Desporto repudia actos de violência no Sporting

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, repudiou esta terça-feira "os actos de violência” ocorridos no fim-de-semana com dirigentes do Sporting.

Segundo o governante, que endereçou “uma palavra de conforto aos visados e às suas famílias”, estas agressões “configuram a prática de crimes” e espera que a Justiça possa julgar o caso após terem sido apresentadas queixas.

No domingo, o Sporting denunciou agressões ao vogal Miguel Afonso, a um assistente do Pavilhão João Rocha, ao vice-presidente Filipe Osório de Castro e à filha de Miguel Afonso, perpetradas por dois elementos identificados pelo presidente Frederico Varandas como membros da claque Juventude Leonina.

Rebelo destaca a criação da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, o lançamento da Campanha Violência Zero, um grupo de trabalho para “uma abordagem multi-institucional das temáticas associadas à violência no desporto”, a alteração da lei 39/2009, de 30 de Julho, e “o elevado número de acções para a prevenção destes fenómenos”, por parte do Plano Nacional de Ética no Desporto.

Segundo o secretário de Estado, “a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto já aplicou 76 decisões administrativas de interdição, entre medidas cautelares e sanções acessórias”, a que se somam outras decisões judiciais.

“Considerando o histórico dos últimos anos, estes números são bem reveladores das alterações de enquadramento já promovidas, bem como da acção dos vários agentes no terreno”, acrescenta João Paulo Rebelo.