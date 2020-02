Dembélé vai parar mais seis meses

O internacional francês Ousmane Dembélé, avançado do FC Barcelona, foi operado a uma lesão no tendão proximal do bíceps femoral da perna direita e vai parar seis meses, anunciou, nesta terça-feira, o bicampeão espanhol.

Dembélé foi operado em Turku, na Finlândia, depois de se ter lesionado durante um treino, quando estava já na fase final da recuperação de uma lesão muscular na mesma região, sofrida no jogo com o Borussia Dortmund, a 27 de Novembro de 2019.

O internacional francês, que ainda só fez nove jogos nesta temporada, vai estar afastado da competição até ao final da época e vai também falhar o Euro 2020, sendo a França um dos adversários de Portugal no grupo F, juntamente com a Alemanha.

Barcelona vai ao mercado

As regras da Liga Espanhola permitem que, em casos de lesões prolongadas em atletas, as equipas possam contratar um jogador fora do mercado de transferências - já encerrado no final de Janeiro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desta forma, caso o Barcelona apresente um comprovativo médico que ateste que a lesão de Dembélé afastará o jogador durante pelo menos cinco meses, a Liga espanhola poderá autorizar a inscrição de um jogador.

A excepção aberta pela Liga espanhola apenas pressupõe a ida ao mercado interno e outro detalhe relevante é que, dado que a UEFA não adopta este princípio, a inscrição de um avançado será apenas válida para jogos internos e o jogador não poderá actuar na Liga dos Campeões.

A imprensa tem apontado como possíveis alvos jogadores como Stuani, Aduriz, Willian José, Loren ou Bacca, todos a actuar em clubes espanhóis.