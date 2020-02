O Benfica é o primeiro finalista da Taça de Portugal. Nesta terça-feira, os “encarnados” empataram no Minho, com o Famalicão (1-1), e fizeram valer ao triunfo da primeira mão (3-2) para seguirem para o Jamor.

O líder da Liga colocou-se em vantagem no marcador aos 24’, num lance que contou com cruzamento de Vinícius, assistência de calcanhar de Cervi e finalização de Pizzi.

O Famalicão criou depois duas ocasiões de grande perigo, travadas por duas enormes defesas de Vlachodimos, e chegou a empatar na sequência de um livre indirecto. O lance, porém, foi invalidado por fora-de-jogo, após intervenção do VAR.

No segundo tempo, os minhotos pressionaram mais e aproximaram-se algumas vezes com perigo da baliza do Benfica, tendo chegado mesmo ao 1-1 aos 78': a bola entrou no corredor direito, Diogo Gonçalves cruzou e Toni Martínez surgiu entre os centrais a concluir a jogada.

Até ao final, houve relativo perigo a rondar as duas balizas, mas o resultado já não se alterou. O Benfica fica agora à espera do desfecho do FC Porto-Ac. Viseu de quarta-feira para saber quem vai enfrentar no derradeiro jogo da prova.