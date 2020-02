A cultura da desresponsabilização

Apôs mais uma jornada de clássico, nada de novo em Portugal: “a culpa é do árbitro”. Um estudo recente feito às nossas crianças, em idade escolar, mostrou que estas, quando têm uma nota positiva num teste, chegam a casa e dizem aos pais que tiveram um excelente, mas quando têm negativa contam que a professora lhes deu um não satisfaz. Ou seja, isto é de berço, é cultural, a culpa é sempre dos outros, nós nunca erramos e muito menos assumimos esses erros ou insucessos; há sempre um terceiro que realmente é culpado e assim vamos, de forma medíocre, disfarçando o que de menos bom temos e fazemos.

Estes comunicados recentes de acusações mútuas, o não reconhecimento do mérito do adversário quando ganha e a ideia de que os árbitros portugueses são desonestos, tendenciosos e culpados, estão a levar o futebol português para a descredibilização interna e além-fronteiras. E depois estes mesmos clubes admiram-se e morrem de vergonha quando fazem zero pontos na Champions ou quando tropeçam nos “Krasnodares da vida”.

Para culminar este chorrilho de ideias inúteis aparece agora a poção mágica de importar árbitros estrangeiros para o que falta da competição para os jogos do Benfica e do FC Porto. Não poderia estar mais de acordo, sobretudo se neste intercâmbio, e também num pacote de exportação no qual vamos enviar os nossos “maus” árbitros para longe daqui, mandássemos também os departamentos de comunicação dos clubes, responsáveis e até presidentes que, após os jogos, gostam de ir às zonas mistas tomar a palavra para falar de arbitragens. E se com eles fossem os adeptos das tochas e os que agridem crianças e invadem centros de estágios e academias, e os pais que aos fins-de-semana entram nos campos e agridem os nossos árbitros jovens... E, já agora, nesse pacote levem também os regulamentos disciplinares que permitem que um dirigente que é expulso num jogo, esteja no fim-de-semana seguinte no banco e seja uma vez mais apanhado pelas câmaras de TV a vociferar palavras ao mais alto nível contra a equipa de arbitragem.

Depois temos as análises parciais e intoxicantes, com total falta de moral e sobretudo de honestidade intelectual. Como é possível olhar para este jogo do Dragão e ver erros num só sentido? Vejam apenas este exemplo: Taarabt, que viu o cartão amarelo aos 25 minutos por comportamento antidesportivo, tal como Octávio no mesmo lance e pelas mesmas razões, deveria ter sido expulso por acumulação de amarelos, pois o jogador benfiquista, ao minuto 62, rasteirou Sérgio Oliveira à entrada da área portista, cortando um ataque prometedor.

Mas ainda dentro do campo disciplinar, Pepe, após o lance do penálti que foi “dado” pelo VAR, ao minuto 36 e ainda antes de o jogo ser interrompido, teve uma acção de conduta violenta sobre Taarabt no meio-campo, que era também passível de cartão vermelho. E no lance tecnicamente mais polémico, o do penálti por mão de Ferro, vejam como os especialistas em arbitragem se dividem na opinião, entre o ter havido carga nas costas de Soares sobre Ferro e os que dizem que esse contacto não foi suficiente e que a mão e o respectivo penálti foram bem assinalados.

Ou seja, não só temos um lance de difícil análise mesmo com imagens e repetições (e com tempo para decidir, coisa que o árbitro e o VAR no momento não têm), mas, fosse qual fosse a decisão final, haveria sempre crítica e comentário negativo para com o árbitro, que é como quem diz, o árbitro, ao ter de decidir, erra, seja qual for a decisão.

Finalmente, uma última consideração e reflexão: acreditem que, quando nós tratamos bem ou mal as outras pessoas, aquilo que recebemos delas é uma força directamente proporcional, na forma, no conteúdo, no tratamento e na tomada de decisão. Por isso, estou à espera de um clube e de dirigentes que comecem a perceber que o caminho na relação com o sector da arbitragem não é o do insulto, nem o da acusação, nem o da crítica destrutiva e despropositada — é exactamente o contrário. Pensem nisso.