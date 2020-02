UE pretende financiar 400 projectos com programa cultural nos PALOP e Timor-Leste

A União Europeia está a apoiar cerca de 400 projectos com um programa cultural, financiando iniciativas em todos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e em Timor-Leste, foi na segunda-feira apresentado em Cabo Verde.

Guilherme Bragança, técnico do Projecto Procultura PALOP-Timor-Leste, explicou que um dos programas, denominado Diversidade, visa dinamizar as questões da identidade ligadas ao desenvolvimento da diversidade cultural nesses países. “Com o Diversidade, espera-se poder apoiar cerca de 400 projectos em todos os PALOP e Timor-Leste. É uma meta bastante ambiciosa”, referiu o responsável pela implementação do programa em Cabo Verde.

O programa está aberto a candidaturas de bolsas e projectos de vários sectores culturais, contando com financiamentos entre os dois mil e os 20 mil euros, indicou a mesma fonte, avançando que, no total, há 100 mil euros por cada país, para ser gerido até 2023.

O Projecto Procultura PALOP-Timor-Leste está orçado em 19 milhões de euros, sendo 17,7 milhões financiados pela União Europeia, 1,2 milhões pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e 90 mil euros pela Fundação Calouste Gulbenkian, ambos de Portugal. Além de cofinanciado pelo Camões, o programa é também gerido por este instituto do Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

As candidaturas, que já decorrem, são abertas a todos os sectores, público, privado ou sociedade civil, e as prioridades são os jovens, as mulheres, as zonas com mais desafios, a criação de emprego e melhoria das condições de vida das pessoas.

Durante a apresentação do programa, a directora-geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas de Cabo Verde, Marly Cruz, indicou que em quatro anos o Ministério da Cultura recebeu candidaturas de 481 projectos, num montante superior a 700 milhões de escudos (6,3 milhões de euros), mas não consegue financiar todos.

“Esses dados são elucidativos do potencial do sector e da necessidade de se criar ferramentas para acesso aos financiamentos”, disse a responsável, para quem Cabo Verde vê no programa Diversidade “uma grande oportunidade” para que a sociedade civil possa actuar proactivamente sobre os seus projectos.

Também disse que a iniciativa vai responder, em parte, à demanda crescente de pedidos de financiamento e imprimir uma nova dinâmica ao sector cultural em Cabo Verde.

Pretende apoiar projectos para criação de emprego, formação, reforço das capacidades dos agentes culturais, dos artistas, da mobilidade na área cultural e na área do desenvolvimento.

Para a embaixadora de Portugal em Cabo Verde, Helena Paiva, o Diversidade é um “ambicioso programa” e um “estímulo determinante” para iniciativas culturais nesses seis países, que podem candidatar-se com pequenos projectos.

Por sua vez, a embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Sofia Moreira de Sousa, salientou que o projecto Procultura PALOP-Timor-Leste, no geral, e o programa Diversidade não vão dar resposta a todas as iniciativas, mas garantiu que vão possibilitar que alguns “vejam a luz do dia e ganhem alguma energia”, sobretudo na fase inicial, para que depois possam desenvolver-se.

No âmbito do Procultura, que arrancou há meses, Sofia de Sousa avançou que há já várias actividades a decorrer, ligadas à literatura e às artes em geral.

As candidaturas estão abertas até Setembro de 2022 em cada um dos PALOP (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe) e Timor-Leste.