Quem ficou acordado a ver os Óscares? Audiências crescem em Portugal, mas são as mais baixas de sempre nos EUA

A cerimónia de entrega dos 92.ºs Óscares manteve o seu lugar especial nas audiências televisivas e continua a ser um vestígio da televisão clássica, um dos acontecimentos ao vivo que concentra o maior número de público. Mas a erosão das audiências continua e nos EUA atingiu mínimos históricos: 23,6 milhões de espectadores viram os prémios, uma forte quebra em relação aos quase 30 milhões de 2019. Já em Portugal, a transmissão em dois canais Fox aumentou 36% em relação ao ano passado.

Este ano, a cerimónia foi transmitida no canal generalista ABC e voltou, pelo segundo ano consecutivo, a não ter anfitrião. Ainda assim, ultrapassou as três horas de duração e, apesar de contrariar as expectativas da temporada de prémios e a previsibilidade, com uma reviravolta que deu os prémios máximos ao sul-coreano Parasitas, não conseguiu cativar mais público nos EUA. A média de 23,6 milhões de espectadores contraria os números melhores de 2019 e cai abaixo do anterior recorde histórico – foi em 2018 que atingiram o número mais baixo da sua história televisiva, 26,5 milhões de espectadores.

Os Óscares são, ainda assim, a cerimónia de prémios mais vista e a transmissão do género que mais pessoas agrega à sua volta, dizem os dados da Nielsen citados pela imprensa norte-americana. O Super Bowl continua a ser a transmissão televisiva mais vista dos EUA, à semelhança do que acontece em Portugal, onde os programas mais vistos a cada ano são jogos de futebol (e, claro, novelas).

Em Portugal, os Óscares eram até há poucos anos transmitidos pelos generalistas nas suas madrugadas e, mais recentemente, pelos seus canais afiliados na televisão por subscrição (vulgo cabo). Mas este foi o segundo ano em que os canais Fox garantiram a transmissão, e segundo dados do Fox Networks Group (FNG) enviados ao PÚBLICO, obtiveram resultados melhores do que em 2019.

Contabilizando o directo de 1h30 de passadeira vermelha e as mais de três horas de cerimónia na Fox (emissão com comentário em português de Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Paulo Pereira, da RFM, e num canal parte do pacote básico dos operadores) e no Fox Movies (transmissão original), o grupo diz ter tido “mais de 450 mil espectadores a contactarem com o programa” e “uma audiência média total de 77 mil espectadores, o que corresponde a 6,48% de share” – tocando mais 36% de espectadores do que em 2019 e citando dados da agência GfK.

“A versão comentada em português emitida no canal Fox foi a preferida pelo público português com uma audiência média de 50 mil espectadores, enquanto a emissão original transmitida no Fox Movies conseguiu uma audiência média de 27 mil espectadores, mais do quádruplo dos espectadores do ano anterior”, respondeu ainda ao PÚBLICO fonte oficial do FNG.

E quando foi o momento em que mais pessoas estavam ligadas? “Às 3h da manhã com mais de 100 mil espectadores, num momento em que Tom Hanks apresentou a data de abertura do museu da Academia”, detalha a mesma fonte.

Contabilizando apenas dados parciais (sem contar a transmissão completa da cerimónia), a agência de meios Universal McCann era citada na segunda-feira pela revista Marketeer com dados que indicam que a transmissão teve 188 mil espectadores, menos do que os 191 mil de 2019. Em 2018, quando os Óscares ainda estavam num canal em sinal aberto, na SIC, a audiência foi de 428 mil espectadores, segundo a mesma fonte.

O que explica a quebra global?

A perda de importância dos Óscares num mundo cada vez mais fragmentado, a tendência crescente de “cord-cutting” nos EUA (o abandono de pacotes de televisão linear, por cabo e generalista) em prol do streaming e do vídeo online ajudam a explicar a tendência de quebra no seu país. E embora seja difícil coligir as audiências globais, longe vão os dias em que, como em 1985, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood fazia alarde de ter “mil milhões de espectadores em todo o mundo”.

Os Óscares são hoje transmitidos em mais de 225 países, segundo a mesma Academia, e se até há alguns anos se falava de audiências de “várias centenas de milhões” para a cerimónia, o mais provável é que o número ronde sim as várias dezenas de milhões de espectadores.

Nos EUA, o último ano em que os Óscares foram um agregador de público comparável com o passado foi 2014, quando Ellen DeGeneres apresentou a cerimónia e fez a famosa selfie com as estrelas que tinha à mão. 12 Anos Escravo venceu e Gravidade era o filme nomeado mais popular, como reflectia há dias a revista Hollywood Reporter. As audiências foram de mais de 43 milhões de pessoas.

É essa uma análise concomitante possível: a que cruza os números do cinema e os dos Óscares televisivos – há escassas décadas, era comum que o vencedor da mais importante estatueta da noite fora também um dos filmes mais vistos do ano anterior.

O diário espanhol El Mundo fez as contas há dias e mostra vencedores do Óscar de Melhor Filme emblemáticos desse fenómeno e que vão dos anos 1980 e 90 de Rain Man: Encontro de Irmãos (1988) e Forrest Gump (1994), outros tempos da TV e do cinema, mas também a Titanic (de 1997, durante anos o filme mais rentável de sempre, mas também o 2003 do capítulo final de O Senhor dos Anéis, O Regresso do Rei).

Este ano, Toy Story 4, o vencedor do Óscar de Melhor Filme de Animação, e Joker, que viu o seu protagonista Joaquin Phoenix receber o Óscar de Melhor Actor e o seu discurso tornar-se quase viral, são os filmes mais populares que conseguiram nomeações (são o 6.º e o 7.ºs mais vistos em todo o mundo, respectivamente). Entre os nomeados e premiados, Era Uma Vez… em Hollywood de Quentin Tarantino, segue-os de longe no 23.º posto do ano.