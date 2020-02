Há novas pistas sobre a misteriosa capacidade de “ler nas entrelinhas”

Uma equipa de investigadores da Fundação Champalimaud realizou experiências com ratinhos e humanos para investigar a tomada de decisões baseada em inferências. Os resultados do trabalho, publicados esta terça-feira na revista Neuron, do grupo Cell, mostram que as duas espécies recorrem a estratégias semelhantes para adaptar o seu comportamento às pistas no ambiente que as rodeia. O trabalho conclui ainda que a região do cérebro do córtex órbito-frontal é crucial para o processo de “ler nas entrelinhas”.

