Portugal com mais dois casos suspeitos de coronavírus

Estão em investigação mais dois casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV). São os quinto e sexto casos suspeitos registados em Portugal.

De acordo com a informação disponível no site do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês), actualizada esta segunda-feira, o novo coronavírus já infectou mais de 40 mil pessoas e matou 910 (apenas um fora da China). Há 37 casos reportado na região europeia. Um dos últimos foi em Espanha.

Num comunicado emitido esta segunda-feira, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) informa que os dois casos foram validados “após avaliação clínica e epidemiológica”.

Trata-se de “uma doente regressada da China que foi encaminhada para o Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar de Lisboa Central” e de “um doente regressado também da China que se encontra já no Centro Hospitalar de São João”, no Porto. Ambas as unidades são hospitais de referência para estas situações.

“Os doentes ficam internados e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa)”, laboratório de referência em Portugal para a realização destes testes. A DGS, acrescenta que haverá mais informação logo que sejam conhecidos o resultado das análises.

Nos quatro casos anteriormente registados — três em Lisboa e um no Porto — as análises tiveram resultados negativos.

Desde a semana passada que a DGS, juntamente com outras entidades da saúde, está a reforçar o dispositivo para o caso de poderem aumentar o número de casos suspeitos.