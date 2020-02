Rui Patrício: “Tem-se a ideia de que a justiça é mais demorada do que é”

Tem defendido arguidos de praticamente todos os megaprocessos que surgiram em Portugal: Operação Marquês, Face Oculta, Operação Fizz. A exercer há duas décadas e meia, o penalista Rui Patrício fez até há pouco tempo parte do Conselho de Prevenção da Corrupção e também já integrou o Conselho Superior da Magistratura. Membro do conselho de administração da Fundação Berardo, órgão em que representa os interesses do Estado, não descarta tornar-se um dia bastonário dos advogados ou mesmo deputado.

