Morreu o ex-ministro Álvaro Barreto

Álvaro Barreto, ex-ministro do Estado, das Actividades Económicas e do Trabalho do Governo de Pedro Santana Lopes, morreu nesta segunda-feira em Lisboa.

Álvaro Barreto foi ministro com seis primeiros-ministros, de Carlos Mota Pinto a Francisco Pinto Balsemão, de Sá Carneiro a Mário Soares, passando por executivos de Cavaco Silva.

Foi ministro em seis pastas, da Indústria à Agricultura, da Integração Europeia ao Comércio e Turismo, das Actividades Económicas ao Trabalho.

Licenciado em Engenharia Civil, iniciou a sua vida profissional no grupo CUF, e passou pelos conselhos de administração de várias empresas.