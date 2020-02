O homem da BBC que dá música a Rui Rio

Desta vez, o PSD esmerou-se na selecção de músicas que escolheu para o congresso de Viana do Castelo. Hélder Reis, um profissional da voz e da comunicação, aceitou o desafio que o partido lhe lançou para escolher uma playlist, a partir da plataforma musical do próprio partido, que contém músicas com direitos de autor. Hélder Reis acredita ter ido ao encontro das pretensões do PSD que deu luz verde ao estudo prévio que apresentou. Nos intervalos ouviu-se Nick Cave e Michael Bublé, só para dar dois exemplos.

“Há sempre um estudo prévio para tentar perceber que músicas é que podem de alguma forma animar os congressos e, ao mesmo tempo, queimar os tempos neutros, e desta vez não foi diferente”, afirma Hélder Reis, para quem o segredo de fazer um bom trabalho reside em colocar a música no momento preciso. “A música é sempre lançada no momento certo; a entrada e saída de oradores é feita com todo o rigor, já a entrada do presidente do partido exige outro tipo de música”, explica o profissional, a voz off da reunião magna dos sociais-democratas.

Afinal, quem é o “DJ” que o PSD contratou? O PÚBLICO foi encontrá-lo à frente de uma enorme régie de som e imagem alinhada estrategicamente com o palco do congresso. Definindo-se como uma pessoa “versátil, flexível, com uma forte capacidade de adaptação aos desafios e um apaixonado pelo que faz”, Hélder Reis, de 46 anos, tem formação em Relações Públicas, rádio e televisão e leva já 25 anos a trabalhar em campanhas políticas.

Foto Hélder Reis foi o "DJ" de serviço no congresso do PSD Paulo Pimenta

A rádio é a sua praia, mas foi na televisão que aprendeu muito do que sabe. Em 1991 teve a “felicidade” de fazer um estágio na BBC, em Londres, o que o catapultou para novos desafios que, de outra forma, seriam difíceis de atingir. “A passagem pela BBC foi muita intensa. Fiz um estágio muito intenso, passei pela rádio e pela televisão, aprendi as fases da comunicação televisiva e radiofónica e depois consegui transmiti-la para o microfone com a colocação certa da voz “, congratula-se.

Regressado a Portugal, fez direcção de rádio, deu voz em televisão e muitas outras coisas. A política surgiu na sua vida de “uma forma muito interessante”. “Comecei a perceber que havia uma lacuna na comunicação política e tentei melhorá-la”, conta. Antes de se lançar em projectos mais ambiciosos, o “DJ” que o PSD contratou começou por emprestar a sua voz aos altifalantes dos carros de campanha, depois colaborou com câmaras municipais e, com o tempo, foram surgindo convites dos partidos nacionais para fazer congressos e para fazer as voltas nacionais”, revela.

Hélder Reis, conta que a comunicação que existia na política não era uma comunicação com muita qualidade. “Era tipicamente para português desenrascar e eu percebi que se a coisa fosse mais organizada, com a voz mais colocada, com a música certa, com certeza conseguia persuadir pessoas”.

Foto Hélder Reis Paulo Pimenta

Esta não é a primeira vez que colabora com o PSD – a sua relação com o partido já tem algum tempo. O contacto com Rui Rio aconteceu na campanha das legislativas do ano passado. Antes, em 2011, fez a campanha das legislativas de Passos Coelho e, nos intervalos, tem ajudado nas festas partidárias, como a do Pontal.

Natural de Cinfães do Douro, no distrito de Viseu, o homem que dá música a Rui Rio começou por estudar a personalidade do líder para ir ao encontro do seu gosto musical. “O dr. Rui Rio é um presidente com uma alma muito forte e, nesse sentido, houve o cuidado de escolher músicas que se adaptassem à sua personalidade. Houve esse cuidado e, no primeiro dia do congresso, isso resultou”. “Estas coisas demoram um bocadinho a preparar porque, normalmente, temos de adaptar as músicas a cada personalidade dos partidos, se um candidato é mais exuberante teremos de ter um tipo de música, se for um candidato mais calmo temos de optar por outro tipo de música”, concretiza.

Neste congresso, o hino do partido escolhido foi “Paz, pão, povo e liberdade”. O outro hino - “Nós somos um rio”, da autoria de José Manuel Dias Loureiro - foi muito usado na “campanha das legislativas, por isso neste congresso fomos às raízes do partido”, aponta.